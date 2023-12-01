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Niko4123
Китайский процессор Longsoon 3A6000 показал результат близкий к Intel Core i5-14600K
в тесте SPEC CPU 2006, когда оба чипа были заблокированы на частоте 2,5 ГГц.

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Это служит проверкой  количества инструкций на такт (IPC), поскольку SPEC является тестом с очень высокой вычислительной нагрузкой, и 3A6000 немного превзошел результаты в целочисленном тесте, в то время как 14600K немного опередил по производительности с плавающей запятой.

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Наличие IPC на одном уровне с Intel и AMD действительно впечатляет, поскольку все сводится к архитектурному проектированию и это самая сложная часть которую нужно правильно реализовать в процессоре. Известно, что процессоры AMD Bulldozer выходили из строя из-за плохого IPC практически в каждом отдельном сценарии, и с тех пор IPC стал для AMD важным показателем который нужно улучшать в следующих поколениях процессоров. Аналогичным образом попытки Intel выпустить 10-нм процессоры привели к тому, что она отстала в области IPC и других областях на несколько лет.

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Конечно IPC - это лишь одна часть уравнения, а другая - тактовая частота. Дело в том, что штатная тактовая частота 3A6000 составляет 2,5 ГГц, что составляет меньше половины частоты boost 5,3 ГГц 14600K. Следовательно даже старый процессор Intel Core i3-10100 с тактовой частотой 4,3 ГГц быстрее, чем 3A6000 в тесте UnixBench, где тактовая частота не была привязана к 2,5 ГГц. Итак следующей задачей Longsoon по-видимому будет масштабирование тактовой частоты, и это зависит как от архитектуры, так и от производственного процесса.

#intel core i5-14600k #longsoon 3a6000
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