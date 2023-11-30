Знаменитое спортивное издание возлагает вину на подрядчика и с тех пор удалило предполагаемый контент.

Известный спортивный журнал подвергся критике после статьи журнала Futurism, в которой говорилось, что по крайней мере один из его авторов не был человеком. В частности Дэвид Ортис судя по биографии казался настоящим человеком. Но после более глубокого изучения выяснилось, что Ортиса не существует. Анонимный источник также заявил, что Ортис является одним из нескольких авторов, созданных с помощью искусственного интеллекта и якобы работающих в компании.

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Второй анонимный источник связанный с Sports Illustrated заявил, что ИИ создал не только авторов, но и часть контента. Подобные инциденты привели к растущей напряженности между контентом написанным человеком и такими изданиями, как Sports Illustrated. Это можно увидеть в недавних забастовках писателей и актеров в Голливуде, когда они хотели получить от медиакомпаний гарантии того, что ИИ не будет использоваться определенным образом.

Хотя Sports Illustrated не ответил на первоначальные вопросы Futurism по поводу претензий, издание решило сделать заявление после публикации статьи. Sports Illustrated утверждает, что провело расследование по поводу отчета и что результаты показывают, что хотя авторы представленные на веб-сайте использовали псевдоним для защиты конфиденциальности авторов, все статьи по-прежнему были написаны людьми.

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К сожалению такие издания как USA Today, CNET и Buzzfeed обвиняются в использовании статей созданных искусственным интеллектом. Привлекательность возможности исключить авторов-людей которые стоят денег, и заменить их авторами созданными искусственным интеллектом которые практически ничего не стоят, слишком велика для компаний, изо всех сил пытающихся сохранить экономить. Но цена обмана общества может оказаться еще выше.