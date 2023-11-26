Их встроенный графический блок Arc Xe-LPG+ (Alchemist+) предназначен для аппаратного ускорения искусственного интеллекта с помощью специальных движков XMX.

Согласно кода последнего обновления графического компилятора Intel (IGC), процессоры серии Core Ultra 200 используют Arc Xe-LPG+, усовершенствованный графический модуль на базе Alchemist+ с выделенным графическим процессором.

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Как видно из патча IGC, Intel обновит свой iGPU с Arc Xe-LPG на Arc. Используя для ускорения блоки XMX, известные по собственным настольным видеокартам компании. На Meteor Lake эта задача решалась традиционным способом с помощью инструкций DP4a.

БлокиXMX, число которых составляет от 96 до 512 на видеокартах Arc (Alchemist) для настольных ПК, ускоряют не только классические рабочие процессы искусственного интеллекта и платформы машинного обучения, но и собственную технологию Intel для масштабирования искусственного интеллекта Xe Super Sampling (XeSS).

Intel по-прежнему должна полагаться максимум на 8 P-ядер (Lion Cove) и 16 E-ядер (Crestmont), что скорее всего обеспечит немного более низкую тактовую частоту, чем в случае с Raptor Lake Refresh, что связано с новым производственным процессом.

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В процессорах Intel серий Core 200 и Core Ultra 200 для настольных ПК будет использоваться новый собственный производственный процесс Intel Foundry 20A, который как ожидает Intel обеспечит значительный прирост эффективности. В качестве платформы используется новый сокет LGA1851.