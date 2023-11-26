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Niko4123
Утечка линейки гибридных процессоров AMD Ryzen 8000 Hawk Point Zen 4 преподнесла сюрприз
Эта последняя утечка раскрывает названия многих APU Hawk Point семейства Ryzen 8000 и может даже указывать на то, что Ryzen 8000 - это всего лишь обновление APU серии Ryzen 7040.

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В этой утечке  перечислены девять предполагаемых APU Ryzen 8000, все из которых соответствуют принципу составления названий продуктов установленному для серии Ryzen 7000. Учитывая, что все APU используют цифру 4 в третьей позиции, это указывает на то, что они основаны на Zen 4, как и серия Ryzen 7040. Это означает, что эти чипы будут относиться к серии Ryzen 8040. У каждого APU также есть связанный с ним OPN или код продукта, хотя они назначаются случайным образом и сами по себе не могут сказать нам слишком много.

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Учитывая, что единственные заслуживающие доверия утечки о Ryzen 8000 на данный момент содержат подробное описание APU Zen 4 и ничего больше, было высказано предположение, что Ryzen 8000 будет состоять исключительно из APU Zen 4 Phoenix и Phoenix 2, которые составляют серию Ryzen 7040. Эта утечка убедительно указывает на то, что это правда, поскольку в ней указан Ryzen 9 8940H. 

Если бы в семействе Ryzen 8000 был флагманский APU Zen 5, он вероятно назывался бы Ryzen 9 8950H, и это почти наверняка смутило бы покупателей. Тот факт, что AMD дает чипу Zen 4 флагманское название, означает, что не существует другого более быстрого процессора. Это не первый раз, когда AMD запускает совершенно новое поколение процессоров Ryzen специально в качестве обновления APU. 

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Что касается того, когда будут объявлены эти просочившиеся APU Ryzen 8000 Hawk Point, скорее всего это будет выставка CES 2024, поскольку она уже не за горами.

#amd ryzen 8000 hawk point zen 4
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