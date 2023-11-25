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Niko4123
Китай переделывает тысячи GeForce RTX 4090
из игрового графического процессора в GPU предназначенный для искусственного интеллекта

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GeForce RTX 4090 с момента своего запуска является мощным игровым графическим процессором с высочайшей производительностью в своем классе и 24 ГБ видеопамяти GDDR6X. Это означает, что графический процессор AD102 может не только генерировать кадры в Alan Wake 2, но также является убедительным аргументом в пользу искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Графический процессор AD102 в GeForce RTX 4090 также столкнулся с ограничениями доступности из-за недавних запретов и действий, предпринятых в отношении таких GPU правительством США в отношении Китая. Хотя крупные предприятия предпочтут продукты NVIDIA предназначенные для центров обработки данных, графический процессор AD102 обладает достаточной производительностью для использования в этих целях. Поскольку сейчас на рынке центров обработки данных активно наблюдается нехватка графических процессоров, эти потребительские GPU AD102 также служат более дешевым вариантом для центров обработки данных.

Именно это вызывает ажиотаж вокруг адаптации этих продуктов, чтобы они лучше подходили для использования в машинном обучении. Для этого удаляются штатные кулера, вынимаются графические процессора и вставляются в более компактную конструкцию с вентилятором, который можно разместить в ограниченном пространстве. В таких случаях шум и эстетика не имеют особого значения, пока система охлаждения работает эффективно.

Игровая видеокарта GeForce RTX 4090 отличается интенсивным энергопотреблением и имеет TDP 450 Вт, что требует использования больших воздушных охладителей с несколькими вентиляторами. Поэтому эти громоздкие конструкции необходимо адаптировать к потенциально более шумным и горячим устройствам для корпоративных установок.

На рынке США цены на графические процессоры GeForce RTX 4090 выросли, а доступность снизилась. На другие игровые графические процессоры это не повлияло, и это хорошая новость для потребительского рынка в целом.

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#geforce rtx 4090
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