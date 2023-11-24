Идентификаторы графических вычислений (GC) двух новых устройств появились в последних патчах для компилятора LLVM.

GPU GFX1200 и GFX1201 как мы полагаем, являются графическими процессорами Navi 44 и Navi 48, установленными на RX 8700 XT и RX 8600 XT соответственно. После отмены RX 8900 XT и связанного с ним графического процессора Navi 41 ожидается, что эти два GPU будут единственными предложениями RDNA 4.

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Radeon RX 8800 XT предположительно будет обновленной версией графического процессора Navi 31, по крайней мере так утверждает RedGamingTech. Вы можете ожидать ту же конфигурацию шейдеров и памяти, что и RX 7900 XTX, включая 6144 ядер, 16-24 ГБ памяти GDDR6 и до 96 МБ infinity cache. Шина памяти может быть урезана, и мы можем увидеть как более быстрые матрицы памяти Micron со скоростью 24 Гбит/с заменят существующий вариант 20 Гбит/с. В игровых нагрузках производительность должна быть на уровне или выше, чем у RX 7900 XT.

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Radeon RX 8700 XT и 8600 XT должны использовать графические процессоры Navi 44 и Navi 48 следующего поколения на базе RDNA 4. В зависимости от SKU вы можете ожидать от 40 до 60 CU с 2560-3840 ядрами и до 16 ГБ памяти GDDR7. Размер Infinity Cache должен оставаться в пределах от 32 до 64 МБ с шириной шины от 128 до 256 бит.