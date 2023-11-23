Вы сможете установить диск NVMe PCIe Gen 5 прямо на задней панели ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti.

Выступая в качестве радиатора с прилагаемой термопрокладкой, этот графический процессор действительно выполняет двойную функцию. Известно, что накопители PCIe Gen 5 NVME сильно нагреваются, поэтому им требуется все возможное охлаждение.

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По словам ASUS, вы получите такую же производительность со слотом M.2 на его графическом процессоре, как если бы слот PCIe Gen 5 M.2 был на материнской плате. ASUS GeForce RTX 4060 Ti сейчас продается за 397 долларов, но без встроенного слота M.2. Идея безусловно интересная и может иметь значительные преимущества как для охлаждения, так и для доступности PCIe Gen 5 для многих пользователей.

Однако эффективность привязки этого нововведения к GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ сомнительна. Некоторые геймеры избегали этот GPU из-за соотношения цены и производительности, и он не стал сильно популярным. Помимо стоимости самого графического процессора, этот слот M.2 представляет собой еще один парадокс. Геймеры, которые хотят купить GeForce RTX 4060 Ti в этой ценовой категории, с меньшей вероятностью будут сочетать ее с дорогим твердотельным накопителем PCIe Gen 5 NVMe, стоимость которого еще не снизилась.

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Хотя некоторые нишевые пользователи могут извлечь выгоду из этой комбинации, мы рассматриваем это как потенциально полезный подход в других будущих продуктах, которые смогут лучше использовать такую высокопроизводительную технологию, например в рабочих станциях насыщенных твердотельными накопителями M.2.