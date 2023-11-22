Благодаря положительному соотношению цены и производительности и более высокой популярности среди геймеров.

Нет сомнений в том, что GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080 подверглись критике со стороны потребителей по поводу цен. При рекомендованной розничной цене 799 и 1199 долларов соответственно эти графические процессоры вышли на сложный рынок, где покупатели далеко не всегда были готовы раскошелиться на такие большие деньги.

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Тем не менее, вы можете найти MSI GeForce RTX 4070 Ti примерно за 785 долларов на Amazon, а Zotac GeForce RTX 4080 Trinity OC в настоящее время продается за 1129,99 долларов, что немного ниже эталонных рекомендованных розничных цен NVIDIA.

GeForce RTX 4070 продавалась по более разумной рекомендованной розничной цене в 599 долларов, хотя по-прежнему сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны AMD Radeon RX 7800 XT. Хотя цены на новое обновление GeForce RTX Super еще не известны, есть несколько возможностей. Если NVIDIA решит установить цену на GeForce RTX 4070 Super в 599 долларов, существующая GeForce RTX 4070 может упасть в цене до 499 долларов и стать агрессивным шагом к доминированию в этой ценовой категории.

Также есть большая вероятность, что GeForce RTX Super будет стоить дороже, например 699 долларов. Хотя это не будет большой проблемой, если прирост производительности будет значительным.

По слухам в составе линейки Super будут GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4080 Super. Как показывают недавние отчеты, предположительно от партнеров NVIDIA, GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080 столкнутся с прекращением производства. В результате GeForce RTX 4070 остается рядом с семейством GeForce RTX Super, открывая агрессивный ценовой потенциал.

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Изменения VRAM, если таковые имеются, также будут сильно влиять на восприятие новых перспектив соотношения цены и производительности. NVIDIA скорее всего представит новое обновление на выставке CES 2024 через несколько месяцев.