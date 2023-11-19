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Niko4123
Пониженное напряжение Steam Deck способствует увеличению срока службы батареи
и повышает производительность консоли

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Андервольтинг - это процесс понижения напряжения на процессоре с целью снижения энергопотребления и тепловыделения. На любой заданной частоте процессору потребуется определенное напряжение, чтобы оставаться стабильным и надежно работать. Различные наборы одинаковых процессоров (например Deck APU) могут иметь лучшие или худшие возможности, когда дело доходит до понижения напряжения. Все это может показаться знакомым, если вы когда-либо разгоняли свой компьютер, что по сути является противоположностью пониженного напряжения, часто требующего более высокого напряжения для достижения более высоких тактовых частот.

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В обновлении Steam OS 3.5.5 Valve добавила undervolting в BIOS Steam Deck, который предлагает варианты управления напряжением для ядер ЦП, ядер графического процессора и SoC с шагом -10 милливольт и до -50мВ. Возможно это звучит не так уж впечатляюще, но процессор AMD Steam Deck работает при напряжении чуть выше одного вольта, поэтому незначительные изменения могут иметь существенное влияние.

Установка и методология испытания на пониженное напряжение

Для этого теста журналисты обновили Steam Deck до предварительной версии SteamOS 3.5.1 и снизили напряжение процессора, графического процессора и SoC до -30 мВ. Все протестированные игры были обновлены и работали с настройками Deck по умолчанию для всего, кроме пониженного напряжения, что означало TDP по умолчанию, тактовую частоту графического процессора по умолчанию и ограничения мощности процессора по умолчанию. Производительность регистрировалась с помощью MangoHUD, которая по умолчанию установленя в Steam Deck.

Были протестированны три игры: The Witcher 3 в режиме DX12, Hitman 3 и Civilization VI в режиме DX12. Первая игра требует более интенсивного использования графического процессора, а вторая более требовательна к процессору, а Hitman 3 находится где-то посередине. Hitman 3 и Civilization VI тестировались с помощью встроенных в них тестов (Dartmoor и Gathering Storm AI соответственно), а производительность в Witcher 3 проверялась в Новиграде во время пробежки по заранее выбранному маршруту.

Андерволтинг Steam Deck: Вердикт

Хотя пониженное напряжение не изменит полностью ваш игровой процесс на Steam Deck попробовать стоит. Даже пониженное напряжение -30 мВ означало увеличение времени автономной работы почти на 14 % в игре, а также немного повышало производительность в двух других играх. 

Однако на пути к андервольтингу есть два препятствия. Во-первых, насколько комфортно вы настраиваете свое устройство. Параметры пониженного напряжения находятся в BIOS, доступ к которым несколько неудобен, но это не так утомительно и трудоемко, как тестирование вашей консоли, чтобы убедиться, что настройка пониженного напряжения стабильна и оказывает желаемое влияние на производительность и срок службы батареи. Поиск наилучшего и стабильного изменения напряжения может занять несколько часов, и не каждый захочет прикладывать усилия, если прирост производительности и времени автономной работы не столь впечатляющий. Однако если вы из тех, кто любит максимально эффективно и долговечно использовать свою игровую систему Valve предоставила нам для этого соответствующие настройки.

Другая проблема заключается в том, что каждая Steam Deck способна на разное пониженное напряжение. Протестированная в данном тесте консоль могла выдавать только -30 мВ во всех трех играх, но некоторые пользователи сообщили, что смогли достичь максимального значения -50 мВ. Многие консоли конечно будут достигать только -20 мВ или -10 мВ, а некоторые невезучие владельцы, возможно, вообще не смогут понизить напряжение.

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При этом пониженное напряжение - отличная функция для моддеров и энтузиастов ПК, а также достаточно доступная для новичков, которые знакомятся с работой с ПК. Это не какая-то чудо функция которая превращает Steam Deck в Steam Deck 2 или ASUS ROG Ally, но пониженное напряжение полезно и достаточно интересно, чтобы экспериментировать, и может просто улучшить общий игровой процесс.

#steam deck #undervolting
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