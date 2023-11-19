а также получила новые карты и улучшенную графику

Акция является частью большого праздника, который Valve устраивает в честь 25-летия запуска своей первой игры. Оригинальная Half-Life была самым первым проектом Valve еще в 1998 году. Как говорит основатель и генеральный директор компании Гейб Ньюэлл, "когда мы создавали Half-Life, мы одновременно проектировали и Valve."

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Эта цитата взята из часового документального фильма о разработке Half-Life, снятого Secret Tape и в котором снимались большинство ключевых сотрудников Valve. Фильм можно бесплатно посмотреть на YouTube, и даже если вы не самый большой поклонник оригинальной игры, это все равно увлекательный взгляд на историю одной из самых важных игровых компаний в мире.

Почти невозможно переоценить влияние которое Half-Life и его моды (включая Team Fortress Classic, Day of Defeat и Counter-Strike) оказали на игровую индустрию. Почти за одну ночь шутеры от первого лица превратились из динамичных Doom и Unreal, в более методичные игры с большим количеством повествований об окружающей среде и более реалистичным сеттингом. Если бы не Half-Life, у нас вероятно не было бы Call of Duty, Battlefield, PUBG или Apex Legends.

Для новейшей игры Half-Life: Alyx требуется гарнитура виртуальной реальности, но она того стоит.

Оригинальную игру можно скачать себе бесплатно на этих выходных. На Half-Life 2 и его дополнение Half-Life Alyx в эти выходные распространяется большая скидка. Вы можете приобрести комплект Half-Life Complete, включающий все, кроме Alyx за 6,52 доллара.

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Оригинальная игра Half-Life в Steam претерпела значительные изменения. Теперь она отлично работает на современных системах, и Valve даже в некоторых отношениях восстановила игру до исходного состояния 1998 года, например вступительное видео OG Valve и меню в классическом стиле. Она может похвастаться полной поддержкой широкоэкранного режима, рендеринг OpenGL теперь поддерживает полную яркость, вы можете отключить фильтрацию текстур, а также имеет полную поддержку геймпада, что делает классическую игру полностью совместимой со Steam Deck.