Компания заявляет, что дизайн ее новой платформы направлен на обеспечение еще лучшего баланса между производительностью и энергоэффективностью, одновременно улучшая возможности искусственного интеллекта SoC, делая эти функции доступными для большего числа пользователей.

По словам Qualcomm новая платформа "полностью оборудована для реализации новых захватывающих вариантов использования, включая пиковую частоту процессора до 2,63 ГГц, повышение производительности графического процессора более чем на 50% и повышение производительности искусственного интеллекта на 60% на ватт, при этом обеспечивая невероятную энергоэффективность". Эти улучшения будут означать больше преимуществ для покупателей с ограниченным бюджетом и продлят срок службы этих устройств.

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Искусственный интеллект занимает видное место в сообщениях Qualcomm о мобильной платформе Snapdragon 7 Gen 3. В его основе лежит Qualcomm AI Engine, который по словам его создателей обеспечит новые возможности в устройствах, добавив мощность необходимую для задач искусственного интеллекта.

На саммите Snapdragon в начале этого года компания Qualcomm продемонстрировала возможности камеры, доступные на новой платформе. Тройная ISP система позволяет использовать до трех камер одновременно. Видео 4K, фотографии с разрешением 200 МП и фотографии при слабом освещении дали впечатляющие результаты. Камеры являются ключевой частью любого смартфона представленного сегодня на рынке, и Qualcomm заботится о том, чтобы Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивал производительность которую ожидают пользователи.

Игры - еще одна область, в которой Snapdragon 7 Gen 3 может произвести впечатление. Он включает в себя Snapdragon Game Super Resolution, технологию которая "интеллектуально повышает качество изображения", обеспечивая улучшенное качество изображения по сравнению с предыдущими SoC без ущерба для производительности или времени автономной работы. Как мы отмечали выше Qualcomm заявляет, что графический процессор в этой части на 50% быстрее, чем Adreno 710 использовавшийся в предыдущем поколении, что на первый взгляд впечатляет.

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Судя по этому анонсу Qualcomm действительно концентрируется на добавлении большего количества функций в устройства среднего класса. Первые телефоны, использующие этот чип по всей видимости поступят от китайских производителей Huawei и Vivo позднее в этом месяце.