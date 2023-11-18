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По словам Qualcomm новая платформа "полностью оборудована для реализации новых захватывающих вариантов использования, включая пиковую частоту процессора до 2,63 ГГц, повышение производительности графического процессора более чем на 50% и повышение производительности искусственного интеллекта на 60% на ватт, при этом обеспечивая невероятную энергоэффективность". Эти улучшения будут означать больше преимуществ для покупателей с ограниченным бюджетом и продлят срок службы этих устройств.
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Искусственный интеллект занимает видное место в сообщениях Qualcomm о мобильной платформе Snapdragon 7 Gen 3. В его основе лежит Qualcomm AI Engine, который по словам его создателей обеспечит новые возможности в устройствах, добавив мощность необходимую для задач искусственного интеллекта.
На саммите Snapdragon в начале этого года компания Qualcomm продемонстрировала возможности камеры, доступные на новой платформе. Тройная ISP система позволяет использовать до трех камер одновременно. Видео 4K, фотографии с разрешением 200 МП и фотографии при слабом освещении дали впечатляющие результаты. Камеры являются ключевой частью любого смартфона представленного сегодня на рынке, и Qualcomm заботится о том, чтобы Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивал производительность которую ожидают пользователи.
Игры - еще одна область, в которой Snapdragon 7 Gen 3 может произвести впечатление. Он включает в себя Snapdragon Game Super Resolution, технологию которая "интеллектуально повышает качество изображения", обеспечивая улучшенное качество изображения по сравнению с предыдущими SoC без ущерба для производительности или времени автономной работы. Как мы отмечали выше Qualcomm заявляет, что графический процессор в этой части на 50% быстрее, чем Adreno 710 использовавшийся в предыдущем поколении, что на первый взгляд впечатляет.
Судя по этому анонсу Qualcomm действительно концентрируется на добавлении большего количества функций в устройства среднего класса. Первые телефоны, использующие этот чип по всей видимости поступят от китайских производителей Huawei и Vivo позднее в этом месяце.