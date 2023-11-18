Судя по оценкам чип производительнее, чем Ryzen 9 7940HS предыдущего поколения, но ненамного.

Согласно списку Geekbench этот новый прототип 8940HS оснащен 8 ядрами с базовой тактовой частотой 4 ГГц, тактовой частотой в режиме Boost 5,139 ГГц и 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Чип был частью системы с 32 ГБ памяти DDR5 SDRAM, работающей со скоростью 4800 МТ/с. Интересно, что онлайн-сервис Geekbench указывает кодовое имя процессора как Phoenix, но учитывая, что это инженерный образец, тест вероятно не знает ничего лучшего и считает, что этот новый прототип - еще один чип Phoenix.

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Предполагаемый инженерный образец AMD Hawk Point набрал 2596 баллов в одноядерном тесте Geekbench и 13258 баллов в многоядерном тесте. Согласно результатам теста Ryzen 9 7940HS в том же тесте, 8940HS на 4,2% быстрее в одноядерном тесте и на 10,8% быстрее в многоядерном тесте.

Если эти результаты достоверны, это подтверждает, что будущий чип AMD Ryzen 8000 не будет значительно быстрее своего предшественника, как некоторые могли надеяться. Но это не является большим сюрпризом, учитывая то, что мы знаем о некоторых архитектурных особенностях Hawk Point.

Согласно текущим слухам, Hawk Point должен стать обновлением мобильных процессоров серии Ryzen 7040 (под кодовым названием Phoenix), а не полностью новым поколением. В результате топовые конфигурации будут иметь восемь ядер Zen 4 как в серии 7040. Однако есть несколько улучшений, которые могут появиться в Hawk Point. В частности этот список включает переход на RDNA 3.5 для встроенной графики APU и AMD также может немного повысить тактовую частоту, чтобы улучшить чипы серии 8040 по сравнению с их предшественниками.

Даже если AMD предоставит только обновление графического процессора для серии 8040, это все равно может стать серьезным улучшением для ноутбуков с этими чипами. Как и Phoenix, Hawk Point будет ориентирован на сверхлегкие и игровые ноутбуки, поэтому мощные встроенные графические компоненты так же важны, как и быстрые процессоры, особенно для пользователей которые хотят играть в игры на своих тонких и легких машинах. Полноценные игровые ноутбуки с дискретной графикой также могут выиграть от быстрого iGPU, поскольку более быстрый IGP позволяет дискретному графическому процессору иметь больше времени простоя увеличивая срок службы батареи.

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