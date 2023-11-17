Ожидается, что GeForce RTX 4070 Super и 4070 Ti Super обеспечат заметный прирост производительности по сравнению со своими предшественниками.

Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090 были осыпаны похвалами за огромный прирост производительности даже несмотря на высокую начальную цену. Менее мощные продукты такие как GeForce RTX 4080 постигла более сложная судьба: геймеры не захотели раскошелиться на розничную цену в 1199 долларов.

реклама

Недавние слухи предполагают, что производство NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4080 завершится в четвертом квартале этого года. Это будет связано с обновлением GeForce RTX Super, возможны варианты GeForce RTX 4070 Ti Super и GeForce RTX 4080 Super.

Несмотря на то, что GeForce RTX 4070 Ti стоила 799 долларов, жалобы на узкую 192-битную шину памяти и всего 12 ГБ видеопамяти вызвали беспокойство.

Обновление GeForce RTX Super должно принести не только улучшение производительности, но и возможность корректировки цены. Во-первых, это может помочь снизить стоимость имеющихся запасов на полках магазинов, чтобы освободить место для новых продуктов.

Во-вторых, более производительные модели Super продолжат улучшать производительность продуктов серии GeForce RTX 40, особенно благодаря DLSS 3 и лучшим в своем классе функциям трассировки лучей.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Наконец, будет интересно наблюдать за ценами на сами продукты Super. Может ли NVIDIA оставить свои цены аналогичными предыдущим моделям? Возможно NVIDIA решит напрячь свои силы и установить на них еще более привлекательные цены, чтобы подавить любую конкуренцию.