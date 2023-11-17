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Мировые рекорды тестов установлены в Cinebench R23, Cinebench R20 и Cinebench R15, и Билл Алверсон смог разогнать свой 7995WX до 4,8 ГГц на всех 96 ядрах. Из-за этого его процессор потреблял около 1000 Вт при пиковой нагрузке, и для его охлаждения он использовал ProSiphon Elite от IceGiant. Однако его температура по-прежнему превышает 100 °C. Лучшее решение для охлаждения с использованием водяного охлаждения или жидкого азота/гелия вероятно позволит получить еще больше производительности от топового чипа Threadripper Pro.
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Ранее в этом году рекорд по трем тестам Cinebench принадлежал Xeon w9 3495X на базе Sapphire Rapids. Однако все рекорды установленные с помощью 3495X, были установлены с использованием жидкого азота. Новый мировой рекорд, установленный процессором 7995WX примечателен тем, что у него не было экзотического охлаждения.
Вероятно это лишь первый из как минимум нескольких мировых рекордов которые будут установлены 96-ядерными чипами Threadripper.