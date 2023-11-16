При максимальном TDP 3,5 Вт твердотельные накопители построенные на этом новом контроллере, должны работать при значительно более низкой температуре, чем SSD с контроллером Phison PS5026-E26 рассчитанным на 5 Вт.

Кроме того контроллер SM2508 имеет пиковую скорость чтения и записи 14,5 ГБ/с и 14 ГБ/с соответственно, что является большим шагом вперед по сравнению с твердотельными накопителями PCIe 5.0 текущего поколения, такими как T700 от Crucial на базе E26.

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Построенный по 6-нм техпроцесу TSMC и оснащенный четырьмя ядрами ARM Cortex-R8 и одним ядром ARM Cortex-M0, SM2508 может составить серьезную конкуренцию Phison на твердотельных накопителях PCIe 5.0, предлагая лучшую производительность и эффективность. Хотя твердотельные накопители использующие контроллеры Phison PCIe 5.0 работают быстро, они также подвергаются проблемам связанным с перегревом, например отключениям при перегреве. Ранее компания Phison заявляла, что решение - активное охлаждение, но Silicon Motion похоже движется в другом направлении.

Разница между 5 и 3,5 Вт кажется не такой уж большой (особенно рядом с 350-ваттными процессорами и графическими процессорами), но на самом деле для твердотельных накопителей это большая разница. Даже самые быстрые твердотельные накопители PCIe 5.0 с контроллерами Phison E26 имеют максимальную мощность 12 или 13 Вт, и это уже вызывает необходимость в активном кулере. Сокращение TDP на 1,5 Вт может сделать пассивное охлаждение более доступным для топовых накопителей PCIe 5.0, хотя хороший пассивный кулер вероятно все равно потребуется. Более медленные твердотельные накопители со скоростью 12 ГБ/с и 10 ГБ/с могут даже нормально работать с радиаторами встроенными в материнскую плату, если они смогут получить мощность менее 10 Вт с SM2508.

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К сожалению в Silicon Motion заявили, что мы можем ожидать твердотельные накопители на базе SM2508 только в 2025 году, а учитывая, что твердотельные накопители со скоростью 14 ГБ/с, использующие будущий контроллер Phison, могут появиться даже до конца 2023 года, SM2508 может сильно опоздать с выходом на рынок. Конечно если Phison к тому времени не улучшит энергопотребление, у Silicon Motion все еще может быть приличное преимущество. В конце концов почти все согласны с тем, что активное охлаждение для твердотельных накопителей не так уж и желательно.