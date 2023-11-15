Популярный канал YouTube Hardware Unboxed (HUB) протестировал APO и обнаружил реальный прирост производительности в двух поддерживаемых играх. Однако HUB был разочарован отсутствием поддержки программного обеспечения, а также необходимостью использовать процессор 14-го поколения.

Процессоры Intel 14-го поколения основаны на том же кристалле, что и процессоры 13-го поколения. Вероятно, нет технической причины, по которой эта функция не могла бы работать на процессорах Alder Lake 12-го поколения, но нет абсолютно никаких технических причин, по которым процессоры Raptor Lake 13-го поколения не могли бы использовать APO.

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HUB обратился прямо к источнику и спросил Intel, будет ли она внедрять эту технологию в свои процессоры предыдущего поколения, а также будет ли она продолжать обновлять APO. Компания дала на удивление прямолинейные ответы на оба вопроса, которые вы можете видеть на скриншоте ниже:

Как говорит HUB, это очень стандартные корпоративные PR-реакции. HUB называет высказывания Intel странными не из-за стандартного корпоративного пиара, а из-за их содержания; нет технической причины, по которой эта функция не могла бы появиться в процессорах предыдущего поколения, так почему бы не сделать это?

Реальный ответ заключается в том, что Intel нужно что-то, что отличало бы процессоры 14-го поколения. Как мы уже отмечали, это буквально тот же кремний, что и процессоры 13-го поколения; в продуктах есть некоторые изменения, заключающиеся в добавлении большего количества E-ядер и дополнительной тактовой частоты в некоторые SKU, но на практике это одни и те же чипы.

Hardware Unboxed также спросил Intel, когда компания будет добавлять новые игры в APO. На данный момент эта функция поддерживает только две игры: Rainbow Six: Siege и Metro Exodus Enhanced Edition. Приведенный выше ответ Intel представляет собой скорее шаблонный корпоративный пиар-текст, но по крайней мере компания намерена продолжать добавлять игры в программу.

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Вопрос в том, какие игры? В коментариях Intel говорится, что "текущие и будущие игры категории ААА", но возможно, ни Rainbow Six: Siege, ни Metro Exodus не являются "нынешними играми категории ААА, причем последняя датируется 2019 годом, а первая выпущена еще в 2015 году. Выбор игр странный и заставляет задуматься, не пыталась ли Intel внедрить APO в других играх, но обнаружила, что от этого мало пользы.