Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
AMD готовит процессоры Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D для настольных ПК
Они укрепят серию AMD Ryzen 5000 предыдущего поколения, основанную на Zen 3. Оба они также относятся к моделям среднего класса, что означает, что они могут быть привлекательными чипами для геймеров.

реклама

Одна особенность платформы AMD с сокетом AM4 заключается в том, что она использует память DDR4. AMD перешла на DDR5 со своей платформой сокета AM5 и Zen 4, что означает необходимость покупать новую материнскую плату и память, если вы выбираете процессор серии Ryzen 7000. 

реклама

По словам пользователя X/Twitter chi11eddog, AMD готовится представить Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D, оба из которых будут иметь 96 МБ кэш-памяти третьего уровня. Помимо мощного кэша L3, Ryzen 7 5700X3D будет 8-ядерным/16-поточным процессором с частотой от 3 до 4,1 ГГц, а Ryzen 5 5500X3D будет 6-ядерным/12-поточным процессором с тактовой частотой 3 ГГц. до 4 ГГц.

Если это произойдет, вот как будет выглядеть линейка процессоров AMD для настольных ПК с 3D V-Cache:

Список отражают те цены, которые AMD в настоящее время указывает в своем интернет-магазине, а не розничные цены. Единственным исключением является Ryzen 5 5600X3D, поскольку он недоступен напрямую от AMD, а есть только в интернет-магазине Micro Center.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Можно только догадываться, насколько агрессивно AMD будет устанавливать цены на будущие модели 3D V-Cache, если предположить, что информация блогера окажется правдивой. 

#amd #ryzen 5 5500x3d #ryzen 7 5700x3d
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

AMD готовит процессоры Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D для платформы AM4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
21
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
9
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
10
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
1
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
3
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
Я видел Checkmate своими глазами и щупал руками – заслуженный лётчик РФ рассказал о новом Су-75
3
Готовится к выходу Red Magic 9 Pro: новый уровень игровых смартфонов
+
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+
В РФ создали комплекс РЭБ, способный сбивать любые типы БПЛА – модернизированный «Сапфир» уже в СВО
+
Poco X6 5G может стать переименованной версией Redmi Note 13 Pro
1
Вышел трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха»
2

Популярные статьи

Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
120
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
30
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
9
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
4
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
Как грамотно собрать игровой ПК из новых и б/у комплектующих, сэкономив и не потеряв в надежности
9
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
17

Сейчас обсуждают

Даниил Лавкрафт
00:38
"Как бы не нахваливали Steam Deck, но мало кто в нем пойдет играть в соревновательный режим для Dota 2 без мышки и клавиатуры" - однако подключить их можно, как и вывести изображение на внешний экран....
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
Даниил Лавкрафт
00:33
А если серьёзно по "пунктам" - 1)Дисплей тут наоборот убогий по всем параметрам; 2)Аналогов нет - потому что они не нужны, в отличии от настоящих автономных портативок; 3)Эргономика там отвратная, без...
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
beastly77
00:33
у ливерной колбасы теперь своё мнение?)))))
В 2024 году выйдут видеокарты NVIDIA Blackwell – но не игровые
Артем Удовиченко
00:30
На любую из этих причин есть по аргументу против, но думаю здравый народ для себя сам из найдет
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
salexa
00:30
на фарш
Боррель: Евросоюз обучит еще 10 тыс. военных ВСУ сверх обещанных 30 тыс.
kill-hohol
00:30
ты думаешь что те, кто может себе позволить систему с 4090 и i9 14900k разорятся на счетах за электричество, потому что система на 100 ватт больше жрёт? или что у них денег не хватит на водянку? а по ...
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Артем Удовиченко
00:29
У яблочников это не прошло. Они называют 15 промах убийцей дека и сыча, ведь можно всего за 200к поиграть в резик в 15 ФПС вместо тяжёлого дека за 30к в 30-60 фпс
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
Артем Удовиченко
00:27
Пункт 6: отвага Ибо кому в Рашке понадобится такая байда. Купил сыч прошел пару игр и лежит до определенного момента, также и здесь, буду пользоваться максимум в комнате для раздумий, и то не факт. См...
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
beastly77
00:27
евреи придумали апокалипсис и сами его и приближают, что за люди
Глава OpenAI подтвердил факт разработки GPT-5 его компанией
Даниил Лавкрафт
00:24
"Давайте поговорим о RTX 4090. К игровым консолям ее не подключить" - пытаешься на жалость надавить, консолота? Хрен тебе. Сам выбрал себе такую платформу - так что страдай на здоровье.
Пять причин, чтобы купить новенькую PlayStation Portal
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем