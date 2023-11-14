Они укрепят серию AMD Ryzen 5000 предыдущего поколения, основанную на Zen 3. Оба они также относятся к моделям среднего класса, что означает, что они могут быть привлекательными чипами для геймеров.

Одна особенность платформы AMD с сокетом AM4 заключается в том, что она использует память DDR4. AMD перешла на DDR5 со своей платформой сокета AM5 и Zen 4, что означает необходимость покупать новую материнскую плату и память, если вы выбираете процессор серии Ryzen 7000.

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По словам пользователя X/Twitter chi11eddog, AMD готовится представить Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D, оба из которых будут иметь 96 МБ кэш-памяти третьего уровня. Помимо мощного кэша L3, Ryzen 7 5700X3D будет 8-ядерным/16-поточным процессором с частотой от 3 до 4,1 ГГц, а Ryzen 5 5500X3D будет 6-ядерным/12-поточным процессором с тактовой частотой 3 ГГц. до 4 ГГц.

Если это произойдет, вот как будет выглядеть линейка процессоров AMD для настольных ПК с 3D V-Cache:

Список отражают те цены, которые AMD в настоящее время указывает в своем интернет-магазине, а не розничные цены. Единственным исключением является Ryzen 5 5600X3D, поскольку он недоступен напрямую от AMD, а есть только в интернет-магазине Micro Center.

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Можно только догадываться, насколько агрессивно AMD будет устанавливать цены на будущие модели 3D V-Cache, если предположить, что информация блогера окажется правдивой.