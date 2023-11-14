LPDDR5T емкостью 16 ГБ работает со скоростью 9,6 Гбит/с.

SK Hynix утверждает, что ее LPDDR5T может обрабатывать 77 ГБ данных в секунду, что достаточно быстро для передачи 15 фильмов Full HD 1080p за одну секунду. Очевидно, что это очень быстро хотя SK hynix больше не является единоличным обладателем короны скорости мобильной DRAM.

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Всего несколько недель назад Micron объявила, что начала тестировать свой LPDDR5X для платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Аналогичным образом мобильная память Micron обеспечивает скорость передачи данных 9,6 Гбит/с, что по ее словам помогает открыть новое поколение приложений и возможностей на основе искусственного интеллекта.

Действительно мобильные платформы становятся все более продвинутыми, поскольку индустрия продвигает генеративный искусственный интеллект и другие более требовательные рабочие нагрузки в мейнстрим. И хотя Micron рекламирует оптимизацию для новейшей флагманской платформы Qualcomm, SK Hynix заявляет, что ее LPDDR5T со скоростью 9,6 Гбит/с дебютирует на смартфонах с процессором MediaTek Dimensity 9300 на устройствах Android следующего поколения. Интересно, что Dimensity 9300 полностью использует так называемые "большие" ядра вместо использования ядер с более низким энергопотреблением для более легких рабочих нагрузок.

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SK hynix сообщает, что завершила процесс проверки производительности для использования с Dimensity 9300 еще в августе. Поскольку смартфоны построенные на новейшем чипсете MediaTek, должны появиться к концу этого года, это означает, что к тому времени мы скорее всего увидим и память LPDDR5T от SK Hynix.