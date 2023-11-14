Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
SK Hynix начинает поставки памяти LPDDR5T турбо для ускорения работы телефонов нового поколения
LPDDR5T емкостью 16 ГБ работает со скоростью 9,6 Гбит/с.

реклама

SK Hynix утверждает, что ее LPDDR5T может обрабатывать 77 ГБ данных в секунду, что достаточно быстро для передачи 15 фильмов Full HD 1080p за одну секунду. Очевидно, что это очень быстро хотя SK hynix больше не является единоличным обладателем короны скорости мобильной DRAM.

реклама

Всего несколько недель назад Micron объявила, что начала тестировать свой LPDDR5X для платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Аналогичным образом мобильная память Micron обеспечивает скорость передачи данных 9,6 Гбит/с, что по ее словам помогает открыть новое поколение приложений и возможностей на основе искусственного интеллекта.

Действительно мобильные платформы становятся все более продвинутыми, поскольку индустрия продвигает генеративный искусственный интеллект и другие более требовательные рабочие нагрузки в мейнстрим. И хотя Micron рекламирует оптимизацию для новейшей флагманской платформы Qualcomm, SK Hynix заявляет, что ее LPDDR5T со скоростью 9,6 Гбит/с дебютирует на смартфонах с процессором MediaTek Dimensity 9300 на устройствах Android следующего поколения. Интересно, что Dimensity 9300 полностью использует так называемые "большие" ядра вместо использования ядер с более низким энергопотреблением для более легких рабочих нагрузок.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

SK hynix сообщает, что завершила процесс проверки производительности для использования с Dimensity 9300 еще в августе. Поскольку смартфоны построенные на новейшем чипсете MediaTek, должны появиться к концу этого года, это означает, что к тому времени мы скорее всего увидим и память LPDDR5T от SK Hynix.

#sk hynix #lpddr5t
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

SK Hynix начала поставки быстрой мобильной памяти LPDDR5T-9600
SK Hynix выпустила память для смартфонов LPDDR5T
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
2
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
3
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
11
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
12
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
+
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
5
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
4
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
+
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
4
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
9
Grand Theft Auto VI может получить другое название
1
Российская армия начала действовать более активно на Бахмутском направлении
+
Аналитики спрогнозировали сроки запуска BTC ETF
+
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
105
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
73
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
16
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
1
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
16
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
34
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
7

Сейчас обсуждают

kitava
01:14
Делают Китайцы и Малазийцы.
В РФ построили завод по производству материнских плат – ICL расширит мощности до 1 млн единиц
kitava
01:13
Всё правильно. Сначала надо создать потребителя для продукции электроники.
В РФ построили завод по производству материнских плат – ICL расширит мощности до 1 млн единиц
DIP48
01:10
Украинушка больше не любимая жена залужного пана ?!))) Поматросили и бросили
В Белом доме заявили, что у США сокращаются возможности по оказанию «помощи» Украине
Дмитрий Власов
01:10
Изогнутый дисплей.. realme пока
Смартфон Realme GT 5 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 3 официально выйдет в ноябре 2023 года
Shatun29
01:10
Это ещё раз показывает что проплаченные рейтинги чтобы говно втюхивать с конченными актёришками сейчас на поверхности. Вышеописанное говнище даже сами создатели не смотрят.
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
DIP48
01:06
Копухтеры эпл нужны для понтования. В этом их основное предназначения. Все бы все видели, что владелец не такой как все))). Он немножко не такой, он какой то голубой.))) Смысла же в них для техническ...
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
MoKotik
01:02
Как владелец 2 консолей xbox series s и ps5 Игр больше по подписке на xbox по этому нравится xbox, но у пс приятный интерфейс системы, Майкрософт стоит поработать с анимациями и дизайном, пора освежит...
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
Денис Куликов
01:00
Какая-то глупость. Альтернатива, купить старый проц в два раза медленее и в два раза дешевле, без гарантии, либо новый в два раза дороже и в два раза быстрее, но с гарантией. Автор выложил на авит...
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
DIP48
00:55
Да что то мастдай не торопится умирать, хотя все его закапывали чуть ли не с рождения))). И по прежнему пользуется популярностью у большинства пользователей.
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
Максим Бардин
00:53
Ну в случае со слабым процом может помочь именно генерация кадров
GTA V скоро получит мод DLSS 3, улучшающий АА и повышающий FPS в два раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем