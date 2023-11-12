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Niko4123
NVIDIA GeForce RTX 5090 будет использовать память GDDR7 32 Гбит/с
Судя по дорожной карте Micron, этого хватит для пропускной способности 1536 ГБ/с

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Micron обновила свою дорожную карту памяти графического процессора, добавив решения GDDR7, HBM4 и HBM4E с высокой пропускной способностью для видеокарт следующего поколения. Память HBM останется ограниченной центрами обработки данных. Однако NVIDIA скорее всего будет использовать GDDR7 в своей RTX 5090 и других высокопроизводительных игровых графических процессорах 50-й серии. Младшие RTX 5060 и 5070 должны продолжать полагаться на доработанные решения GDDR6X.

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Micron планирует два варианта памяти GDDR7 для игровых графических процессоров. Первый дебютирует во второй половине 2024 года, как раз перед выпуском памяти 12-Hi HBM3E для центров обработки данных. Это будет существенное улучшение по сравнению с существующими решениями GDDR6X: эффективная тактовая частота составит 32 Гбит/с против 21 Гбит/с и 22,5 Гбит/с на RTX 4090 и RTX 4080 соответственно.

Если предположить, что GeForce RTX 5090 имеет 384-битную шину, использование памяти GDDR7 с частотой 2000 МГц (эффективная 32 Гбит/с) приведет к тому, что пропускная способность внешней памяти составит 1536 ГБ/с, что на 52% выше, чем 1008 ГБ/с, управляемые RTX 4090. Что касается плотности, GDDR7 будет предлагать кристаллы памяти объемом 24 ГБ по сравнению с 16 ГБ у GDDR6X.

Оба эти достижения технически должны позволить GeForce RTX 5090 иметь до 36 ГБ памяти GDDR7 с тактовой частотой 2000 МГц. Итоговая пропускная способность составит 1536 ГБ/с, что намного выше, чем у любых решений GDDR6/GDDR6X, имеющихся в настоящее время на рынке.

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Говоря о GDDR6X, NVIDIA может оснастить серию RTX 40 Super более быстрыми наборами памяти 24 Гбит/с. Это обеспечит улучшение пропускной способности (и производительности) без значительной модификации. GeForce RTX 4080 Super (и возможно 4070 Ti Super) может получить это обновление. Это маловероятно для RTX 4070 Super, поскольку она ориентирована на игры с разрешением 1080p и 1440p.

#gddr7 #nvidia geforce rtx 5090
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