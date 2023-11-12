реклама
Поставщик перечисляет более дюжины готовых конфигураций настольных компьютеров, предположительно оснащенных необъявленным SKU, каждая из которых подтверждает, что дебютирует с максимальной турбо-частотой 6,2 ГГц. В списках также указано 36 МБ кэш-памяти L3, что соответствует Core i9-14900K.
реклама
Это соответствует увеличению тактовой частоты модели KS на 200 МГц, что вполне вероятно. Конечно для достижения максимальной частоты потребуется правильное охлаждение. Прирост тактовой частоты соответствует тому, который Core i9-13900KS обеспечил по сравнению с Core i9-13900K. И как и в случае с моделью KS последнего поколения, мы предполагаем, что остальные характеристики останутся прежними.
Что интересно в списках, так это то, что ни одна из конфигураций не собрана как игровой ПК. Даже самая дорогая конфигурация по цене 5726 новых израильских шекелей (около 1499 долларов) не имеет дискретного графического процессора. Кроме того, каждый предварительно собранная система сочетает в себе 16 или 32 ГБ памяти DDR4-3200 вместо DDR5. По сути, это ПК бизнес-класса.