По данным издания HKEPC последняя прошивка AMD AGESA включает поддержку будущих процессоров Socket AM5 APU.

По данным источников HKEPC, Ryzen 7 8700G и Ryzen 5 8600G будут основаны на стандартном кристалле Phoenix с восемью ядрами Zen 4 и до 12 вычислительными блоками RDNA 3, а Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G будут использовать Phoenix 2 чип с гибридной конфигурацией ядер Zen 4 и Zen 4c. HKEPC сообщает, что Ryzen 3 8300G сохранит одно ядро Zen 4 и три ядра Zen 4c.

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Новые чипы должны стать огромным шагом вперед по сравнению с предыдущим поколением благодаря переходу на новейшее ядро процессора Zen 4, а также гигантскому скачку от устаревшей архитектуры Vega к новейшей RDNA 3. Кроме того, эти детали будут получить выгоду от наличия быстрой памяти DDR5 вместо DDR4. Однако нет информации о том, будет ли у них включен ускоритель искусственного интеллекта XDNA кристалла Phoenix.

Процессоры Ryzen предыдущего поколения вообще не имели встроенной графики. Если вам нужен был GPU в процессоре Socket AM4, вам нужно было купить тот, который специально поставляется со встроенной графикой. В этих чипах использовался монолитный кристалл, предназначенный для мобильных компонентов, который имел половину кэша L3 стандартных процессоров для настольных ПК на базе Zen 2 и Zen 3, поэтому они были менее желательны для геймеров и энтузиастов, которые обычно устанавливают дискретный графический процессор.

Даже Cyberpunk 2077 хорошо работает на Phoenix, если он потребляет >50 Вт.

Практически все процессоры Socket AM5 Ryzen теперь включают в себя базовый графический процессор. Это означает, что эти APU которые снова имеют половину кэш-памяти L3 по сравнению со стандартными процессорами для настольных ПК, будут в первую очередь интересны энтузиастам, которые хотят создать игровую систему малого форм-фактора.

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К сожалению как отмечает HKEPC, маловероятно, что мы увидим эти чипы раньше следующего года.