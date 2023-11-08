Согласно всем тестам, проведенным как Dave2D, так и LMG Labs, новая PS5 похоже использует тот же SoC, что и исходная система.

Это было подтверждено Dave2D с использованием показателей энергопотребления и нагрева, а LMG выполнила эти измерения, а также измерила фактическую площадь кристалла SoC . Вполне вероятно, что Sony не сообщает, что это "Slim", потому что каждая предыдущяя Slim имела термоусадку для снижения энергопотребления и тепловыделения, в то время как здесь оба показателя не изменились.

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Несмотря на уменьшение габаритов, новая система охлаждается не хуже чем оригинальная модель, а уровень шума у нее тоже примерно такой же. Потребляемая мощность точно идентична, чего и следовало ожидать учитывая, что здесь используется один и тот же SoC. Пожалуй, самым большим практическим изменением между двумя моделями является обновление хранилища; новая PS5 имеет 1 ТБ места вместо 825 ГБ у старой модели. Внешний ввод-вывод тоже изменился, но лишь немного; старая модель имела порты USB Type-A и Type-C спереди, а в новой системе Type-A заменен на второй порт Type-C.

Самой спорной частью новой PS5 является ее визуальный редизайн. Проблема в том, что верхняя половина каждой стороны глянцевая, а нижняя матовая. Как отмечает комментатор YouTube, на самом деле это просто подчеркивает негативные аспекты каждого варианта и является странным решением.

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