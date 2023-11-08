Об этом сообщил технический YouTube-блогер RedGamingTech.

В своем последнем видео RedGamingTech представляет утечку данных Geekbench и Cinebench для инженерных образцов процессоров Zen 5.

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Сравнивая цифры, которые RedGamingTech (RGT) дает для Ryzen 9 8950X, мы видим прирост от 12% до 21% в однопоточном тесте Geekbench 6, в то время как прирост в многопоточном тесте больше - от 18% до 40%. Разница здесь сводится к диапазону доступных результатов тестов в базе данных Geekbench; если мы используем цифры из официальных диаграмм ЦП Geekbench, это 16% прироста в однопоточных и 25% многопоточных тестах.

В Cinebench 2024 Ryzen 9 8950X набирает около 2400 баллов в многоядерном тесте, тогда как его одноядерный показатель составляет около 140 баллов. Эти цифры могут показаться не такими высокими, если вы знакомы со старыми версиями Cinebench, но имейте в виду, что 2024 год полностью изменил шкалу. Фактически 140 баллов в однопоточном тесте - это примерно 12% прирост по сравнению с Ryzen 9 7950X, тогда как многоядерный результат примерно на 10% быстрее.





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В любом случае этот прирост неплох в сравнении поколений процессоров, особенно если учесть, что этот процессор по прежнему имеет 16 ядер в топовой версии SKU для Socket AM5. RGT отмечает, что cIOD, чиплет ввода-вывода для процессоров Ryzen, который содержит контроллер памяти среди других компонентов практически не изменится по сравнению с Zen 4. Это означает, что производительность памяти вероятно будет довольно схожей, поэтому 16-ядерный Zen 5 может начать сталкиваться с ограничениями пропускной способности памяти.