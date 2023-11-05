Если это правда, это означает, что Apple придется продать немало компьютеров Mac на базе M3, прежде чем она сможет окупить реальные деньги.

Отчет был опубликован в блоге Digits to Dollars, который ведет Джей Голдберг, и большая его часть посвящена экономике серии M3. По его оценкам, создание всей линейки M3 обошлось в 1 миллиард долларов, что относится ко всей работе, которая пошла на разработку процессоров и подготовку их к производству. Голдберг отмечает, что несмотря на то, что эти процессоры используются только в продуктах Apple, компания может оправдать расходы на исследования и разработки, поскольку прибыль Apple намного выше чем прибыли Intel или Qualcomm .

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Однако 1 миллиард долларов - это не совсем общий бюджет. Начнем с того, что производство по 3-нм техпроцесу TSMC очень дорогое и определенно снижает прибыльность новых чипов Apple, как и в случае с любым передовым техпроцесом. Однако производство может оказаться еще дороже, чем обычно, если слухи о низкой производительности 3-нм техпроцесса TSMC окажутся верными. Высокий уровень брака приводит к менее эффективному использованию чипов. Кроме того более крупные процессоры (например M3 Max) непропорционально страдают от более низкого выхода готовой продукции.

Многим процессорам требуются новые степпинги или версии в случае неожиданного снижения производительности или обнаружения какой-либо ошибки. Хотя многие современные процессоры успешно выпускаются в виде чипа A0, например RX 7900 XTX/XT, иногда требуется усовершенствование чипов. Небольшая доработка (например A1 или A2) не будет очень дорогой, но большая доработка (B0 или C0) будет стоить значительно дороже.

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