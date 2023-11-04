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Niko4123
Sapphire Radeon RX 6750 GRE Aurora Edition получает разогнанную память
чтобы конкурировать с RTX 4060

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Обновление оперативной памяти GDDR6 с 16 Гбит/с до 18 Гбит/с увеличивает пропускную способность памяти карты с 384 ГБ/сек на эталонной модели до 432 ГБ/сек. Это та же скорость передачи данных, что и у Radeon RX 6750 XT, и единственная разница между этими картами - немного более низкая частота ядра - 2585 МГц по сравнению с 2600 МГц на Radeon RX 6750 XT.

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На этом графике от Sapphire China сравнивается Radeon RX 6750 GRE Aurora Edition с NVIDIA GeForce RTX 4060 в четырех играх при разрешении 2560×1440 с "высоким" уровнем настроек. Вот названия игр сверху вниз: Assassin's Creed, Call of Duty Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy. Во всех случаях карта Sapphire имеет значительное преимущество в производительности, но это не кажется удивительным.

Китайскоязычный технический блог ITHome сообщает, что Sapphire установил рекомендованную цену для карты 2499 юаней, или около 340 долларов. Мы не уверены, какие цены на GeForce RTX 4060 в Китае, но в США они начинаются с 280 долларов. Фактически, вы можете приобрести Radeon RX 6750 XT за 340 долларов, тогда как GeForce RTX 4060 Ti в настоящее время стоит около 360 долларов.

Выпуск видеокарты RDNA 2 в 2023 году может показаться странным, но в ходе тестирования журналисты обнаружили, что GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 6750 XT в целом конкурентоспособны. Radeon RX 6750 XT работает немного быстрее в чисто растровых играх, но отстает по мере увеличения рабочей нагрузки по трассировке лучей.

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Для геймеров, которых не волнует трассировка лучей, Radeon RX 6750 GRE Aurora Edition может стать хорошей покупкой, если вы найдете ее в продаже. Как мы уже отмечали ранее, эти карты в основном предназначены для Китая и стран азиатского региона.

#видеокарты #radeon rx 6750 gre
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