Цена системы составляет $1799,99, она поступит в продажу 2 ноября.

Как следует из названия, система имеет цветовую гамму в военной тематике с матовой серой отделкой, сопровождаемую надписью "Tank 03" на правой и левой боковых панелях. Завершает эстетику системы большой индикатор с RGB-подсветкой на передней панели, который контролирует скорость вентилятора и возможно производительность системы. Tank 03 довольно маленький, его размеры составляют 167x167x161 мм.

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Несмотря на небольшой размер, Tank 03 оснащен мощными внутренними компонентами и системой охлаждения, позволяющей контролировать температуру. Процессор охлаждается радиаторами, соединенными двумя тепловыми трубками D8, а графический процессор - пятью тепловыми трубками D5. Верх, боковые и нижние части вентилируются: верхние, нижние и боковые вентиляционные отверстия настроены как впускные, а задние - как вытяжные.

Tank 03 также имеет богатый выбор портов, аналогичный настольным компьютерам Mini-ITX. Система имеет четыре порта USB 3.2 Gen 2 на задней панели, два порта HDMI 2.0, один разъем HDMI 1.4, два порта LAN и аудиоразъем в задней части системы. На передней панели расположены два дополнительных порта USB 3.2 Gen 2, порт Thunderbolt 4, устройство для чтения карт SD и еще один аудиоразъем. Беспроводное соединение осуществляется через карту M.2 с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

AceMagic планирует предложить четыре различные конфигурации Tank 03, включая вариант Core i9 который поступит в продажу 2 ноября. Эта конфигурация оснащена 14-ядерным процессором Core i9-12900H Alder Lake, графическим процессором для ноутбука GeForce RTX 3080, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800MT/s и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. Остальные три конфигурации будут оснащены процессором Intel Core i7-12700H, но с другими конфигурациями памяти и графики. Самая мощная конфигурация Core i7-12700H будет включать GeForce RTX 3070 и 32 ГБ ОЗУ, конфигурация среднего уровня будет предлагать RTX 3060 и 32 ГБ ОЗУ, а самая младшая конфигурация будет включать RTX 3060 и 16 ГБ ОЗУ.

Небольшой размер, многофункциональный ввод-вывод и относительно мощное внутреннее оборудование Tank 03 должны подойти пользователям, которым нужна высокоскоростная портативная машина, но которым не нужна дополнительная гибкость ноутбука. Он также может служить хорошей заменой настольного компьютера для пользователей, которым нужна система небольшого форм-фактора с уникальной эстетикой.

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Как упоминалось ранее, флагманская модель будет выпущена 2 ноября, а остальные три конфигурации появятся в ближайшем будущем.