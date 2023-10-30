Эту информацию опубликовал известный блогер @harukaze5719 на Xwitter.

Опубликована отгрузочная ведомость, в которой перечислены процессоры Ryzen 3 8440U и Ryzen 5 8540U. У последнего процессора заявлены шесть ядер, TDP 28 Вт и форм-фактор FP7R2 BGA, но не указаны другие технические характеристики. В списке также присутствует "Ryzen 3 8840U", но мы считаем, что это опечатка, поскольку номер продукта тот же, что и у 8440U на изображении.

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Мы считаем, что это процессоры Hawk Point. Hawk Point считается усовершенствованной разработкой AMD Phoenix, которая обновляет графический процессор до RDNA 3.5 и предположительно вносит нераскрытые изменения в NPU XDNA, встроенный в эти процессоры. Тем не менее ядра процессора остаются Zen 4, и все они по-прежнему производятся по той или иной форме техпроцесса TSMC N4.

Другая половина отгрузочной ведомости также представляет интерес. Она раскрывает существование процессоров Socket AM5 "G"-серии. В частности в список входят Ryzen 3 7300G и Ryzen 5 7500G, а также их "PRO" варианты в виде настольных процессоров мощностью 65 Вт, предназначенных для Socket AM5.

Мы не знаем, будут ли эти процессоры основаны на чипах Phoenix или Phoenix 2. Рейтинг TDP 65 Вт не является информативным, поскольку это самый низкий TDP, который AMD установила на Socket AM5. В отгрузочной ведомости Ryzen 5 PRO 7500G указан как четырехъядерный процессор, но мы подозреваем, что это неточно. Мы могли бы поверить в это для Ryzen 3 7300G, но для настольного процессора Ryzen 5 в 2023 году было бы очень необычно быть четырехъядерным.

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Хотя AMD до сих пор ничего не сообщила ни об одном из этих процессоров следующего поколения, появление этих комплектующих в отгрузочных декларациях означает, что их запуск вероятно не за горами. До 2024 года осталось всего два месяца. Мы не удивимся, если AMD анонсирует мобильные процессоры серии Ryzen 8000 на CES, учитывая последние два года премьер компании на этой выставке.