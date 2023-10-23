Этот разогнанный процессор Core i9-14900K работал на 300 fps быстрее, чем стандартный процессор 14900K, что делало его самым быстрым игровым ПК с Counter-Strike 2.

Intel Core i9-14900K безусловно порадует оверклокеров. На IEM Sydney 2023 (Intel Extreme Masters) команде Team AU удалось разогнать 14900K до 8 ГГц используя жидкий азот. Получившееся представление было зрелищным. Роджер Чендлер, вице-президент и генеральный директор подразделения ПК и рабочих станций Intel для энтузиастов, присутствовал на месте и помогал с настройкой жидкостного охлаждения LN2.

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Core i9-14900K сильно нагревается, поэтому сложно представить, как он будет вести себя при разгоне до 8 ГГц. Одно можно сказать наверняка. Этот вариант разгона нестабилен для повседневного использования и вероятно обременит вас расходами на электроэнергию.

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Core i9-14900K имеет максимальную тактовую частоту 6 ГГц, что на 200 МГц выше, чем у его предшественника. Оба процессора используют один и тот же чип с 8 ядрами P и 16 ядрами E. Ядра E имеют тактовую частоту Boost 4,4 ГГц по сравнению с 4,3 ГГц на 13900K. Если вы разгоняете процессор 12-го, 13-го или 14-го поколения K-серии, лучше сосредоточиться на P-ядрах, не забывая при этом о повышении частоты BLCK.