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Niko4123
AMD Radeon RX 7900M для игровых ноутбуков до 38% быстрее чем NVIDIA RTX 4080
AMD выпустила Radeon RX 7900M, свой флагман RDNA 3 для игровых ноутбуков и первый за многие годы.

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Основанный на графической архитектуре RDNA 3, процессор 7900M будет использоваться в игровых ноутбуках Alienware m18. Как и его собратья по настольным компьютерам, он использует конструкцию чиплета с графическим процессором Navi 31 в его основе.

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Radeon RX 7900M оснащен 4608 шейдерами в 72 вычислительных блоках и 16 ГБ памяти GDDR6. Он использует 256-битную шину, поддерживаемую 64 МБ кэша Infinity.

Графическое ядро имеет стандартную частоту 1825 МГц и пиковую тактовую частоту 2090 МГц. Его TGP составляет 180 Вт. Будучи графическим процессором для ноутбука с более узкой шиной и меньшим энергопотреблением, он должен показывать производительность близкую к RX 7800 XT, даже несмотря на то, что последний использует более слабый графический процессор Navi 32.

Официальные игровые тесты AMD для Radeon RX 7900M заявляют о среднем отрыве от мобильной NVIDIA RTX 4080 на 7%. Этот график включает в себя растеризацию и трассировку лучей.

В таких играх, как Cyberpunk 2077, Borderlands 3 и Far Cry 6, он превосходит карту GeForce на целых 38%. Кроме того, как и в случае с семейством настольных графических процессоров Radeon, он предлагает на 33% (или 4 ГБ) больше памяти, чем RTX 4080.

В  Alienware m18 вы сможете выбирать между Ryzen 7 7745HX (8C/16T), Ryzen 9 7845HX (12C/24T) и 7945HX (16C/32T). Что касается графического процессора, вы можете выбирать между GeForce RTX 4060, 4070, 4080, 4090 или Radeon RX 7600M XT/7900M. Вы можете выбрать дисплей с разрешением 1080p или 1440p с частотой обновления до 480 Гц и 165 Гц соответственно.

Варианты памяти варьируются от 16 ГБ (DDR5-4800 двухканальная) до 64 ГБ с двумя модулями SODIMM. В качестве хранилища вы можете выбрать конфигурацию твердотельного накопителя с одним, двумя или тремя дисками. К ним относятся накопители NVMe и M.2 емкостью от 512 ГБ до 8,5 ТБ.

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Стоимость Alienware m18 с Radeon RX 7900M начинается от 2799,99 долларов, что на 50 долларов меньше, чем у версии ноутбука с мобильной GeForce RTX 4080.

#amd radeon rx 7900m
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