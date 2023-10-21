Alan Wake 2 - партнерская игра NVIDIA, включающая DLSS 3.5, Ray Reconstruction и многое другое. Она также будет включать FSR 2 при выпуске и возможно FSR 3 позже

Игра будет включать множество технологий трассировки лучей, в том числе RTGI (Ray Traced Global Illumination), RT Shadows, RT Reflections и полноценную трассировку пути с несколькими отражениями при более высоких настройках RT. Для растеризации 1440p рекомендуется GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT с целевой частотой 60 кадров в секунду.

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Для 4K Ultra (без трассировки лучей) понадобится GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Включение трассировки лучей увеличивает требования к графическому процессору на ступеньку выше. Предустановка качества "Низкая" включает трассировку лучей с низким разрешением и требует GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT для средней скорости 30 кадров в секунду.

Для игрового процесса с более высокой частотой кадров 60 кадров в секунду с трассировкой лучей "Низкая" и трассировкой пути с несколькими отражениями требуется GeForce RTX 4070. Для трассировки пути и трассировки лучей "высокого" качества необходима GeForce RTX 4080.

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Требования к процессору для Alan Wake 2 скромные. Понадобится Ryzen 7 3700X или эквивалентный ЦП Intel Core i7-9700K. Кроме того, для плавного игрового процесса также необходимы 16 ГБ основной памяти и 90 ГБ SSD-накопителя.