Кабель Apple Thunderbolt 4 (USB-C) Pro стоимостью 159 долларов поддерживает передачу данных Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 и USB4 со скоростью, достигающей почти 40 Гбит/с. Он также поддерживает видеовыход DisplayPort и может использоваться для зарядки устройств. Рентгеновская компьютерная томография показывает, что делает все это возможным

Разъем помещен в жесткий пластиковый корпус с экраном из нержавеющей стали, прикрепленным к корпусу разъема. Всю нижнюю часть узла защищает цельный компенсатор натяжения, обжатый в восьми разных направлениях. Разъем Thunderbolt имеет 24 контакта, каждый из которых установлен независимо на 10-слойной печатной плате.

реклама

Гораздо более дешевый альтернативный кабель USB-C Amazon Basics рассчитан только на мощность 60 Вт и скорость передачи данных 480 Мбит/с и имеет вдвое меньше контактов. Восемь из этих контактов были переброшены, а не подключены к печатной плате по отдельности, в отличие от кабеля Apple. Хотя кабель Amazon имеет металлический экран, он имеет плохую защиту от натяжения и полностью заземленную оболочку.

Lumafield, производитель промышленных компьютерных томографов, решил заглянуть внутрь этих кабелей USB-C. После сканирования кабеля Apple Thunderbolt 4 Pro, кабеля Amazon Basics и нескольких других альтернатив стоимостью менее 10 долларов компания Lumafield отметила: "В конечном итоге мы покупаем кабели, которые отвечают нашим потребностям в передаче данных и энергии и имеют хорошую долговечность".

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Любой, кто хочет просмотреть все компьютерные томограммы, может посетить веб-сайт Lumafield.