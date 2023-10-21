реклама
Разъем помещен в жесткий пластиковый корпус с экраном из нержавеющей стали, прикрепленным к корпусу разъема. Всю нижнюю часть узла защищает цельный компенсатор натяжения, обжатый в восьми разных направлениях. Разъем Thunderbolt имеет 24 контакта, каждый из которых установлен независимо на 10-слойной печатной плате.
реклама
Гораздо более дешевый альтернативный кабель USB-C Amazon Basics рассчитан только на мощность 60 Вт и скорость передачи данных 480 Мбит/с и имеет вдвое меньше контактов. Восемь из этих контактов были переброшены, а не подключены к печатной плате по отдельности, в отличие от кабеля Apple. Хотя кабель Amazon имеет металлический экран, он имеет плохую защиту от натяжения и полностью заземленную оболочку.
Lumafield, производитель промышленных компьютерных томографов, решил заглянуть внутрь этих кабелей USB-C. После сканирования кабеля Apple Thunderbolt 4 Pro, кабеля Amazon Basics и нескольких других альтернатив стоимостью менее 10 долларов компания Lumafield отметила: "В конечном итоге мы покупаем кабели, которые отвечают нашим потребностям в передаче данных и энергии и имеют хорошую долговечность".
Любой, кто хочет просмотреть все компьютерные томограммы, может посетить веб-сайт Lumafield.