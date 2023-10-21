Игроки Counter Strike ценят производительность больше, чем визуальные эффекты. Многие даже снижают настройки графики, чтобы добиться высокой частоты кадров и малого времени отклика.

Облачные игры создают одну огромную проблему для киберспортивных игр - задержку. Поскольку ваше локальное оборудование теперь должно взаимодействовать с облаком, вы естественно увидите замедление времени отклика. Это имеет очень большое значение в такой игре как Counter Strike 2. Однако у NVIDIA есть некоторые решения для смягчения этих проблем.

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Те кто подпишется на подписку "Ultimate" за 20 долларов в месяц, получат NVIDIA Reflex с уменьшенной задержкой и частотой до 240 кадров в секунду. С этой подпиской игроки получают "RTX 4080 Rig" и еще несколько привилегий. Увеличенное время воспроизведения, более высокое разрешение и более высокая частота кадров.

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В соревновательную и динамичную игру Counter Strike 2, безусловно, большинству лучше всего играть на своем ПК. Не так уж сложно запустить игру с более низкими настройками, и вы скорее всего получите значительно более высокую частоту кадров. Самой большой проблемой здесь по-прежнему будет задержка - даже с NVIDIA Reflex в облачном игровом сервисе она все равно будет выше, чем задержка на ПК. Тем не менее приятно видеть, что NVIDIA добавляет игру в свой сервис GeForce NOW - в конце концов, не у всех есть мощный игровой ПК.