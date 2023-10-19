Другим компаниям придется изменить свои планы, чтобы учесть ограничения которые мы наблюдаем сейчас с NVIDIA.

За последнее десятилетие то, что можно было бы назвать торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем, привело к конфликтам между странами. Эта холодная война началась в 2012 году, когда ZTE и Huawei были признаны угрозой безопасности благодаря выводам Комитета по разведке Палаты представителей.

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Однако эта война стала более заметной при администрациях Трампа и Байдена. Например, Конгресс США принял решение заблокировать TikTok после того, как были высказаны опасения по поводу связей Китая с приложением и того, как обрабатываются пользовательские данные. Совсем недавно были высказаны опасения по поводу участия и связей Китая с устройствами Интернета вещей, а также по поводу того, что они могут быть средством сбора данных о всех, у кого есть эти устройства.

Помимо опасений по поводу китайского шпионажа, Соединенные Штаты также выразили обеспокоенность по поводу скорости и эффективности, с которой Китай разрабатывает военные технологии и технологии искусственного интеллекта. Таким образом, было несколько попыток ограничить экспорт оборудования в Китай, чтобы помешать этим разработкам и помочь сделать Соединенные Штаты технологическим лидером.

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), NVIDIA отмечает, что правительство США объявило о подаче документа "Внедрение дополнительного экспортного контроля". Это правило добавляет дополнительные требования к экспорту технологий в Китай, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Что касается конкретно NVIDIA, этот документ влияет на экспорт A100, A800, H100, H800, L40, L40S и RTX 4090.

Хотя это может показаться серьезным ударом для NVIDIA, в документе поясняется, что компания "не ожидает, что дополнительные ограничения окажут существенное влияние на ее финансовые результаты в краткосрочной перспективе". Конечно вполне возможно, что это правило может иметь и более долгосрочные последствия, но для их разработки и реализации, безусловно, потребуется некоторое время.

Несмотря на приведенное выше замечание, NVIDIA выражает обеспокоенность тем, что эти требования могут замедлить НИОКР и повлиять на отношения с партнерами, которые работают в Китае по сборке или переупаковке продуктов.

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