По данным Kurobero, CPU Fast Throttle Threshold увеличивает температуру, при которой у процессора Intel будет срабатывать защита от перегрева.

Это улучшение по сравнению с существующей опцией защиты от перегрева процессора на платах MSI, которая не повышает температуру регулирования напрямую, но может поднять ее до 107°C.

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Таким образом, если процессоры 14-го поколения (особенно 14900K) потребляют больше энергии, пользователям потребуется охлаждение лучше, чем для 13900K. Однако установка точки термического регулирования на уровне 115°C вместо 100°C позволит тактовой частоте оставаться более высокой в течение более длительных периодов времени до регулирования. Однако термическое повреждение может быть опасным.

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Мы не уверены, является ли MSI единственной компанией, предлагающей эту функцию, или же источник информации (у которого, похоже, есть чип 14-го поколения) прав, что она ограничена процессорами 14-го поколения. Кроме того, WCCFTech сообщает, что материнские платы MSI Z690 также получают эту функцию CPU Fast Throttle Threshold.