реклама
Это улучшение по сравнению с существующей опцией защиты от перегрева процессора на платах MSI, которая не повышает температуру регулирования напрямую, но может поднять ее до 107°C.
реклама
Таким образом, если процессоры 14-го поколения (особенно 14900K) потребляют больше энергии, пользователям потребуется охлаждение лучше, чем для 13900K. Однако установка точки термического регулирования на уровне 115°C вместо 100°C позволит тактовой частоте оставаться более высокой в течение более длительных периодов времени до регулирования. Однако термическое повреждение может быть опасным.
Мы не уверены, является ли MSI единственной компанией, предлагающей эту функцию, или же источник информации (у которого, похоже, есть чип 14-го поколения) прав, что она ограничена процессорами 14-го поколения. Кроме того, WCCFTech сообщает, что материнские платы MSI Z690 также получают эту функцию CPU Fast Throttle Threshold.