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Niko4123
Microsoft выплачивает вознаграждение в размере до 15 000 долларов тем, кто нашел уязвимость Bing AI
Размер премии зависит от серьезности уязвимости и простоты взлома.

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Чтобы внести ясность, просто заставить Bing генерировать вульгарные или оскорбительные ответы в чате не удовлетворит требованиям этой программы. Речь идет о том, чтобы заставить службы искусственного интеллекта Microsoft предоставлять информацию, которая не является общедоступной, особенно ту которая связана с данными создания и обучения Bing, или с данными принадлежащими другим пользователям. Microsoft явно считает, что такое невозможно, поэтому назначает награду за найденные уязвимости.

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Это первая программа Microsoft по вознаграждению за обнаружение ошибок, явно ориентированная на ее службы искусственного интеллекта. Ее цель состоит в том, чтобы устранить проблемы безопасности в новых продуктах Bing компании использующих ИИ.

По сути, программы такого рода просят хакеров атаковать службы Microsoft. Естественно, как это обычно бывает в таких случаях, Microsoft также опубликовала "правила участия в исследованиях" которые объясняют, что "исследователям" разрешено делать в поисках награды. Некоторые из них накладывают определенные ограничения, например правило запрещающее автоматическое тестирование, но все это стандартное требование в таких случаях.

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Если вы хотите взломать службы искусственного интеллекта Microsoft и попытаться заработать себе награду, зайдите на эту страницу, чтобы прочитать вышеупомянутые правила взаимодействия и понять, какова ваша реальная цель.

#microsoft #bing ai
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