Проблема связана с тем, что технология NVIDIA Reflex интегрирована в игру, а Anti-Lag+ вносит изменения в файл engine.dll в процессе работы игры

Подобное поведение (внесение изменений в файл engine.dll в процессе работы игры) также характерно для многих игровых хаков, поэтому неудивительно, что оно запускает античит Valve для Counter-Strike 2. Как отметил комментатор Konrad в посте о читерах, мошенничество является серьезной проблемой в CS2, поэтому мы не можем винить Valve за бдительность.

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Любопытно, что сообщение о CS2 обещает, что "как только AMD выпустит обновление", Valve будет работать над выявлением затронутых пользователей и разблокированием их, но мы не совсем уверены, каким будет это обновление. В идеале обновление должно быть предназначено для самой игры, чтобы игроки CS2 на оборудовании Radeon могли воспользоваться преимуществами технологии AMD по снижению задержек.

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В любом случае, посыл ясен: не включайте Radeon Anti-Lag+ в CS2 прямо сейчас. Следите за новостями в учетных записях Counter-Strike и AMD Xwitter, чтобы получать дальнейшие обновления.