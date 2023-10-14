К сожалению, согласно свежему отчету TrendForce, комплекты DDR5 и DDR4 будут стоить немного дороже.

Исследовательская фирма ожидает "всеобщего повышения цен" на микросхемы флэш-памяти DRAM и NAND, начиная с этого квартала. Поставщики чипов "сопротивляются дальнейшему снижению цен и настаивают на их повышении", говорится в отчете.

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"Эта позиция создает основу для ожидаемого роста цен DDR4 на 1-5% и цен на DDR5 примерно на 3–8% в четвертом квартале. В целом по мере ускорения внедрения DDR5, прогнозируется квартальный рост примерно на 3-8% на контрактные цены на DRAM для ПК в этот период", - сообщает TrendForce.

Согласно отчету, объем поставок планок DDR4 от Samsung "заметно сократился" после того как производитель чипов "усилил сокращение производства". Это в свою очередь вызвало "кризис поставок" серверной памяти DDR4.

"Этот сценарий не оставляет возможности для дальнейшего снижения цен на серверную DDR4. В ответ производители стремясь увеличить прибыль, ускоряют выпуск DDR5", - говорится в отчете.

Эти значительные сокращения производства предположительно начались в сентябре как средство уменьшения излишков старых запасов. Сообщают, что в этом квартале эти сокращения достигнут 30%. Что еще более важно, в отчете говорится, что производители стремятся повысить контрактные цены на потребительские DRAM как минимум на 10%, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Вот общий обзор грядущих изменений:

DDR5: рост на 3-8%

DDR4: рост на 1-5 %

Графическая память DRAM: рост на 3-8%

Мобильная память LPDDR5X: рост на 3-8%

Мобильная память LPDDR4X: рост на 5-10%

В отчете также упоминается повышение цен на флэш-память NAND, но подробности не приводятся. Однако если это произойдет, это означает, что твердотельные накопители (SSD) также могут стать дороже.

Почему не стоит паниковать по поводу роста цен на оперативную память и твердотельные накопители

Мы никогда не любим платить больше за одни и те же продукты, но это не обязательно означает, что вам следует начать закупать оперативную память и твердотельные накопители, как будто надвигается апокалипсис компонентов ПК. Есть несколько ключевых факторов, которые следует учитывать. Во-первых, мы находимся на пороге сезона праздничных покупок, а это означает, что скидки в Черную пятницу и Киберпонедельник наводнят рынок. Это уже не просто однодневные мероприятия. Ритейлеры обычно начинают продвигать специальные предложения и скидки в начале ноября, а затем продолжают марафон распродаж до декабря.

Во-вторых, ожидаемое повышение цен на 5% для DDR4 и на 8% для DDR5 не будет ощущаться так же, как на более дорогие графические процессоры во время дефицита. Например, комплект оперативной памяти Kingston DDR5-5200 объемом 16 ГБ сейчас стоит 69,99 долларов. Если бы цена подскочила на 8%, она бы стоила 75,59 доллара.

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