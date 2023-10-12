Основная причина, по которой CS2 не будет доступен на macOS: потому что совокупная аудитория игроков на Mac, игроков использующих 32-битные версии Windows, и игроков чьи системы не поддерживают DirectX 11 или выше, меньше чем один процент всей аудитории Counter-Strike.

Valve заявляет, что в будущем Counter-Strike 2, который полностью заменит предыдущую версию Counter-Strike Global Offensive, будет "поддерживать только 64-битные Windows и Linux".

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Хотя Valve этого не заявляла, другой вероятной причиной этого изменения является переход CS2 на графический API Vulkan. Vulkan - это новый графический API с открытым исходным кодом, который обеспечивает больший контроль над графическим процессором и более эффективное использование системных ресурсов, включая потоки ЦП и основную память. К сожалению, он не поддерживается в macOS, поэтому Valve придется написать новый сервер рендеринга для игры только для macOS, а на машинах Apple просто недостаточно игроков, чтобы оправдать эти усилия.

Фанаты желающие поиграть в Counter-Strike на macOS, все еще могут сделать это. Valve сообщает, что доступна устаревшая версия игры, которая обладает "всеми функциями CS:GO, за исключением официального подбора игроков". Однако поддержка этой устаревшей версии продолжится только до нового года. После 1 января следующего года в устаревшую версию CS:GO по-прежнему можно будет играть, но Valve заявляет, что "некоторые функции, например, доступ к инвентарю, могут работать некорректно".

Выход Counter-Strike 2 вызвал некоторое раздражение у фанатов, так как в отличие от предыдущих обновлений игры CS: Source и CS:GO, CS2 явно и полностью заменил предыдущую версию игры.

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CS2 - не особенно сложная игра для запуска, и если вам нужна машина CS2, мы можем убедиться, что она хорошо работает на Steam Deck, ASUS ROG Ally и аналогичных игровых портативных устройствах.