Пользователи Pixel 6 и 7 начинают сообщать об увеличении времени автономной работы и понижении температуры после установки Android 14.

Хотя в серии Pixel 8 предустановлена новая ОС, более старые устройства Pixel, такие как Pixel 4a (5G), Pixel 5 и 5a, Pixel 6 и 6 Pro, а также Pixel 7 и 7 Pro, смогли присоединиться апдейту через OTA-обновление и установку вручную.

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Ни для кого не секрет, что смартфоны Google Pixel 6 и 7, использующие Tensor G1 и G2 соответственно, печально известны проблемами с нагревом. Поскольку процессоры собственной разработки перегревались (возможно, из-за проблем с оптимизацией), это вызывало такие проблемы, как уменьшение производительности, выключение камеры во время записи в формате 4K, неудовлетворительное время автономной работы и общий дискомфорт в руке.

Android 14 видимо что-то исправил, потому что даже владельцы Pixel 5a, не говоря уже о Pixel 6 и 7, отмечают значительные улучшения времени автономной работы и понижение температуры по сравнению с Android 13. Мы думаем, что Google улучшил энергопотребление в режиме ожидания, уменьшив использование больших ядер ЦП на Tensor G1 и G2.

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Однако следует отметить несколько фактов. Не все увидят одинаковые преимущества из-за индивидуальных настроек телефона, вариантов использования и установленных приложений. Кроме того, пользователям бета-версии Android 14 возможно придется перейти на стабильную версию, чтобы увидеть положительные результаты. Тем не менее, первые неофициальные результаты обнадеживают.