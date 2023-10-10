Хотя подробностей на данный момент мало, мы можем ожидать появления новых архитектур для ноутбуков.

"Платформы серии Snapdragon X основаны на нашем многолетнем опыте разработки вычислительных архитектур для процессоров, графических процессоров и NPU. Теперь, используя наш специальный процессор Qualcomm Oryon следующего поколения, квантовый скачок вперед в производительности и энергоэффективности станет основой Snapdragon X и, в сочетании с нашим NPU обеспечит ускоренное взаимодействие с пользователем на устройстве в новую эру генеративного искусственного интеллекта", - заявил Дон Макгуайр, директор по маркетингу Qualcomm, в своем сообщении в блоге.

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По мнению Qualcomm 2024 год станет переломным моментом для индустрии ПК в целом. Snapdragon X готов предоставить вычислительные платформы, которые будут соответствовать новым и старым ключевым тенденциям, включая производительность "нового уровня", искусственный интеллект (горячая категория сейчас), быструю сотовую связь 5G, возможности подключения и, конечно же, время автономной работы.

Между прочим, это объявление было сделано через два с половиной года после того, как Qualcomm приобрела Nuvia за 1,4 миллиарда долларов. Как это может быть связано с этим заявлением, еще неизвестно, но примечательно, что генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон после приобретения выразил уверенность, что компания сможет получить "лучший чип на рынке", а Nuvia возглавит команду разработчиков ноутбуков. Хотя в пресс-релизе об этом не говорится, это несомненно первая платформа для ПК Snapdragon, которая принесет плоды после приобретения Nuvia.

На данный момент единственная информация, которую раскрывает Qualcomm, связана с самим брендом. Qualcomm заявляет, что идентификатор "X" будет отличать ее платформы ПК от других категорий продуктов Snapdragon. Это также означает новые логотипы платформы.

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"Эта новая система дизайна будет представлена вместе с первой дебютной платформой Snapdragon X и будет использовать огненный шар Snapdragon", - сообщает Qualcomm.