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AMD недавно анонсировала FidelityFX Super Resolution 3 для двух игр: ролевой игры Forspoken с открытым миром от Square-Enix и магического шутера от первого лица Immortals of Aveum от Ascendant Studios. FSR3 с генерацией кадров - это специфичная для игры реализация технологии AMD Fluid Motion Frames (AFMF), но на самом деле вы можете включить AFMF в любой игре DX11 или DX12, используя новый драйвер.
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AMD дала некоторые рекомендации по этой технологии. Компания рекомендует минимальную частоту кадров до включения AFMF не менее 55 кадров в секунду при разрешении 1080p и не менее 70 кадров в секунду при разрешении 1440p или выше. AMD также заявила, что вам следует обязательно включить вертикальную синхронизацию и отключить Radeon Enhanced Sync при использовании Fluid Motion Frames.
Первоначальная предварительная версия драйвера поддерживала эту функцию только на видеокартах серии Radeon RX 7000, но теперь AMD добавила поддержку "настольных видеокарт серии Radeon RX 6000". Всем владельцам Radeon RX 6700–6950 XT рекомендуется скачать новый драйвер с веб-сайта AMD и опробовать свои любимые игры с генерацией кадров.