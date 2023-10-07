Компания также планирует выпустить модель емкостью 1 ТБ с чуть менее впечатляющей максимальной скоростью 9,5 ГБ/с для последовательного чтения и 8,5 ГБ/с для последовательной записи. Оба имеют 232-слойную флэш-память 3D NAND.

Такие высокие скорости сопровождаются несколькими оговорками. Одна из них заключается в том, что производительность последовательного чтения и записи в основном это показатель того, насколько быстро диск может обрабатывать большие файлы. Показатели случайного чтения и записи, как правило, более актуальны для реальной производительности, и к сожалению Silicon Power пока не раскрывает эти подробности.

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Другое предостережение касается охлаждения, поскольку оно напрямую связано с устойчивой производительностью и тем, как долго диск сможет избегать дросселирования. По данным Silicon Power, изготовленный по индивидуальному заказу алюминиевый радиатор на XPower XS80 активно охлаждается, что позволяет предположить, что внутри установлен вентилятор. Производитель приводов также заявляет, что использует "технологию интеллектуальной терморегуляции" для предотвращения перегрева. В целом XPower XS80 с массивным кулером имеет высоту 20,5 мм.

Подобные модели важны независимо от того, владеете ли вы платформой PCIe 5.0 или заинтересованы в ней. Они помогают контролировать цены на твердотельные накопители, учитывая, что накопители PCIe 4.0 по-прежнему очень быстрые. Это не единственный фактор, но поскольку производители чипов ожидают увеличения цен на чипы флэш-памяти NAND, существует вероятность того, что розничные твердотельные накопители снова начнут расти в цене в ближайшие месяцы.

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Silicon Power еще не объявила цену или дату выпуска XPower XS80, но страница продукта уже есть, и мы надеемся, что он скоро появится.