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Niko4123
Intel Arc A580 будет конкурировать по производительности с NVIDIA RTX 3050
Информация об Arc A580 поступила от популярного блогера @momomo_us в X Twitter, который поделился двумя новыми слайдами, показывающими характеристики Arc A580 и примерную дату премьеры.

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Новая карта будет иметь 24 ядра Xe, 24 блока RT, 8 ГБ памяти, пропускную способность памяти до 512 ГБ/с и TDP 185 Вт. Что касается текущего набора графических процессоров Arc Alchemist от Intel, Arc A580 займет промежуточное положение между A380 и A750, но по характеристикам будет иметь производительность, близкую к Arc A750.

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На слайде интересно показано дата премьеры A580, начиная с июля для партнерского варианта Arc A580 от Sparkle, но также указана дата выпуска в сентябре/октябре для варианта Arc A580 от ASRock. Указанная дата выпуска Sparkle вводит в заблуждение, поскольку карта должна уже выйти, однако на веб-сайте Sparkle нет никакой информации о запланированной модели Arc A580.

Отчет из другой утечки информации показал, что NVIDIA выпустит новую RTX 3050 в 2024 году с еще более урезанным кристаллом GA107 и 6 ГБ памяти GDDR6. Спецификации не полностью подтверждены, но предполагается, что RTX 3050 будет поставляться с графическим процессором GA107-325-Kx, имеющим тактовую частоту на 17% ниже, чем у предыдущей модели RTX 3050 и 96-битную шину памяти.

Однако, несмотря на более низкие характеристики карты, этот новый вариант RTX 3050 будет иметь TGP всего 70 Вт, что делает его значительно более энергоэффективным, чем 115 Вт RTX 3050 8 ГБ, и способен работать без дополнительных 6-контактных или 8-контактных разъемов питания. Характеристики ядра CUDA не были указаны, но учитывая, что графический процессор будет иметь уменьшенный интерфейс шины памяти, высока вероятность, что эта модель также будет иметь немного меньшее количество ядер CUDA. Если мы ориентируемся на мобильный вариант RTX 3050, он может иметь всего 2048 ядер CUDA.

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Остается загадкой, почему NVIDIA захотела создать еще один вариант RTX 3050, особенно учитывая, что линейка RTX 40-й серии на данный момент практически завершена. Правдоподобное объяснение состоит в том, что у NVIDIA может быть избыток кристаллов GA107, и ей нужен способ их продать. Это имело бы смысл, учитывая, что NVIDIA RTX 3050 8 ГБ подверглась резкой критике за высокую цену и низкую производительность на старте продаж по сравнению с конкурирующими картами, такими как RX 6600.

#intel arc a580 #nvidia rtx 3050
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