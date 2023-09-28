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Niko4123
16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 165H Meteor Lake показал 2502 балла в одноядерном тесте
Свежий результат можно найти в браузере Geekbench, и этот результат является одним из самых высоких, которые мы когда-либо видели для неизданного семейства процессоров Meteor Lake (MTL).

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Это не первый раз, когда мы видим упоминание о процессоре Intel Core Ultra 7 165H. Этот чип станет ключевым в линейке Meteor Lake и, возможно будет идеальным компромиссом между производительностью и ценой для многочисленных потенциальных покупателей.

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Система, в которой предположительно установлен один из новых чипов Intel Core Ultra 7 165H, произвела хорошее впечатление в Geekbench. Он достиг впечатляющего результата в одноядерном тесте 2502 балла в Geekbench 6. Чтобы представить это в контексте, беглый просмотр онлайн-рейтинговых диаграмм Geekbench показывает, что 165H превзошел бы лучший мобильный процессор, если бы он был выпущен прямо сейчас. Он опережает новейшие мобильные чипы AMD, такие как AMD Ryzen 9 7940HS, и вам понадобится настольный Core i9-12900K для явного отрыва от него в производительности (оценка: 2587).

Что касается предполагаемой многопоточной производительности Intel Core Ultra 7 165H в Geekbench, то ситуация не столь впечатляющая, но остается приличной. Его оценка 12545 должна улучшится, после того как чип будет официально представлен, а программное обеспечение, прошивка и микрокоды будут еще немного изменены.

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Анализ рейтингов Geekbench в поисках аналогичного чипа для многопоточных тестов, соответствующего этому результату, показывает, что Meteor Core Lake Ultra 7 может быть почти таким же производительным, как AMD Ryzen 5 7600X и Intel Core i5-13600.

#geekbench #intel core ultra 7 165h meteor lake
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