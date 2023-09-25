Мэр Нью-Йорка одобрил еще одну роботизированную инициативу, призванную обеспечить безопасность граждан и одновременно сократить расходы на сотрудников правоохранительных органов. Новый робот под названием K5 сейчас проходит испытания.

Мэр Эрик Адамс и Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) используют робота К5 для патрулирования станции метро Таймс-сквер. Это пробная эксплуатация, которая продлится два месяца, а аренда обойдется городу всего в 9 долларов в час. Это намного ниже минимальной заработной платы и должно подкрепить стремление Адамса к тому, чтобы несколько городских агентств сократили расходы на 15 процентов.

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Роботу Knightscope K5 Night Security Robot поручено патрулировать станцию с полуночи до 6 утра. К счастью, его миссия не похожа на сюжет фильма "Робокоп". Этот выпуклый, безрукий, самоходный робот будет использовать свои четыре бортовые камеры для патрулирования платформ и обеспечения полиции Нью-Йорка дополнительным наблюдением. В случае чрезвычайной ситуации на передней панели робота есть кнопка, которую прохожие могут нажать, чтобы связаться с полицейским-человеком.

Как только К5 пройдет обучение перемещению по станции в течение первых двух недель, он сможет патрулировать большую часть этой територии. Очевидно, что существование K5 и его миссия вызывают у людей как поддержку, так и скептицизм. Некоторые называют это пустой тратой денег, поскольку он не может реагировать так, как мог бы настоящий офицер полиции, потому что ничто не сравнится с человеком, способным быстро оценить и справиться с чрезвычайными ситуациями. Другие больше озабочены конфиденциальностью, хотя полиция Нью-Йорка утверждает, что робот не будет использовать программу на основе ИИ для распознавания лиц и будет записывать видео только в случае преступления или чрезвычайной ситуации. Однако полиция Нью-Йорка также не уточнила, будет ли она транслировать видео K5 в прямом эфире.

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С другой стороны, некоторые жители Нью-Йорка считают, что присутствие К5 лучше, чем вообще ничего, поскольку оно служит сдерживающим фактором, особенно поздно ночью.