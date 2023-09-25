Теперь новые функции должны быть реализованы посредством накопительного обновления к 26 сентября.

В документах, содержащих дополнительную информацию о Microsoft Copilot упоминаются следующие нововведения для обновления Windows 11:

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Ключ доступа - функция пароля для пользователей Windows, которые смогут использовать любое приложение или веб-сайт, поддерживающий ключи доступа для входа в систему.

Резервное копирование Windows позволит пользователям переносить свои приложения и персональные настройки с одного компьютера на другой, используя существующие учетные данные для входа.

Упрощение доступа к вашей коллекции фотографий.

Инструмент "Ножницы" - программа записи экрана будет также поддерживает микрофон, а режим "Действия над текстом" позволит копировать и вырезать текст со снимка экрана.

Вы сможете быстро и легко закрывать приложения, просто щелкнув правой кнопкой мыши на приложении прямо на панели задач, не открывая диспетчер задач.

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