Apple утверждает, что это нормально - это свойство титановых iPhone с которым пользователям просто придется смириться.

В течение нескольких последних поколений Apple использовала нержавеющую сталь в корпусе iPhone Pro. Он был тяжелее, но более прочным, чем алюминий, используемый в базовой модели iPhone и практически в любом другом смартфоне в мире. Титан еще прочнее и может быть легче в сочетании с алюминиевой рамкой в случае iPhone. Вот почему НАСА использовало его для опор колес марсохода Perseverance. Однако титан имеет заметные оптические различия по сравнению с алюминием или сталью.

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В настоящее время Интернет переполнен фотографиями iPhone 15 Pro и Pro Max с ореолами вокруг кнопок, которые люди регулярно нажимают пальцами. Хотя на алюминии могут появиться пятна в разных местах они легко удаляются. Титан известен своей склонностью проявлять "интерференционные цвета". Именно поэтому в жаркую погоду он выглядит как металлическая радуга. Когда вы прикасаетесь к рамке из анодированного титана, вы оставляете на нем тонкую пленку кожного жира. Свет отражающийся от маслянистой поверхности, создает интерференционную картину, которая удаляет некоторые длины световых волн, в результате чего она выглядит обесцвеченной.

В преддверии анонса iPhone 15 Apple запатентовала оксидные слои и методы отделки, чтобы уменьшить воздействие кожного жира. Во время мероприятия компания рассказала об уникальной текстуре своих новых титановых iPhone, но похоже этих изменений недостаточно, чтобы полностью решить проблему.

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Протирание пятна пальцами не поможет - это только усугубит проблему, поскольку масляная пленка будет на большей части титановой поверхности. Согласно недавно обновленному документу техподдержки Apple, все что нужно для решения проблемы, - это влажная ткань без ворса. Просто протрите телефон, и его цвет должен восстановиться.