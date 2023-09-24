Все, что вам нужно сделать, это установить ограничения тактовой частоты для не X3D ядер Zen 4 на вашем Ryzen 9 7950X3D.

По умолчанию чиплет V-Cache на Ryzen 9 7950X3D, а 7900X3D имеет более низкую тактовую частоту, чем не V-Cache чиплет Zen 4 из-за температурных ограничений. Это заставляет некоторые игры считать, что не V-Cache ядра Zen 4 более подходят для игр, чем их варианты V-Cache.

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Чтобы исправить это, вам нужно зайти в BIOS и найти "Per Core Boost Limit". Там вам необходимо ограничить тактовую частоту ядер Core 8 - Core 15 до 5050 МГц. Это позволяет планировщику Windows 11 использовать кристалл V-Cache для игровых рабочих нагрузок, обеспечивая производительность уровня R7 7800X3D и многое другое:

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