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Niko4123
NVIDIA RTX 4090 на 300 % быстрее чем AMD RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
и на 500 % быстрее с включенной функцией Frame Generation

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Cyberpunk 2077 получит свое первое дополнение Phantom Liberty с переработанной игровой механикой и поддержкой NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Ray Reconstruction уменьшает ореолы, размытие и другие артефакты, а также повышает производительность. 

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С самого начала становится ясно, что если у вас нет графического процессора NVIDIA RTX, режим Overdrive не для вас. Все графические процессоры были протестированы с соответствующими апскейлерами, настроенными на предустановку качества. Карты серии GeForce RTX 40 также тестировались с использованием Ray Reconstruction и Frame Generation, тогда как более старые модели RTX тестировались только с Ray Reconstruction.

Самая быстрая видеокарта AMD, Radeon RX 7900 XTX (включен FSR 2), едва может обеспечить скорость 40 кадров в секунду при разрешении 1080p с включенным режимом Overdrive (трассировка пути).  Единственный графический процессор Ada Lovelace, который удалось превзойти флагману от AMD это RTX 4060 за 299 долларов, и то лишь на 3 кадра в секунду. RTX 4070 почти на 60% быстрее, чем RX 7900 XTX, а 4080 - на 240% быстрее с включенной функцией Ray Reconstruction.

Кроме того, эти цифры указаны без учета Frame Generation. С включенной функцией Ray Reconstruction GeForce RTX 4090 на 280 % быстрее, чем Radeon RX 7900 XTX. С включенным Frame Generation он находится в отдельной лиге с огромным преимуществом на 456% над 7900 XTX (196 кадров в секунду против 43 кадров в секунду).

В разрешении 1440p дела Красной команды идут не лучше. GeForce RTX 4090 более чем на 300 % быстрее, чем RX 7900 XTX (включен FSR 2 ) с DLSS 2, и на целых 500 % быстрее с включенными Frame Generation и Ray Reconstruction. RTX 4060 на 2,5 кадра в секунду медленнее с включенной функцией Ray Reconstruction, а RTX 4070 на 62 % быстрее, чем RX 7900 XTX в режиме Overdrive 1440p.

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В разрешении 4K тестирование даже самых быстрых карт Radeon бесполезно. Здесь GeForce RTX 4080 набирает в среднем 31 кадр/с с базовым DLSS 2 и 57,7 кадр/с с включенными функциями Ray Reconstruction и Frame Generation. RTX 4070 обеспечивает в среднем 35 кадров в секунду с обеими включенными технологиями. Что касается мощной RTX 4090, мы ожидаем в среднем 46,4 кадров в секунду с базовым DLSS 2 и 75 кадров в секунду с DLSS 3.5, установленным в режим "Качество".

#cyberpunk 2077 #nvidia rtx 4090 #amd rx 7900 xtx
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