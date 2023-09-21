Согласно надежному источнику информации kopite7kimi, графический процессор NVIDIA GB100, преемник чипов обработки данных Hopper H100, будет изготовлен с использованием чиплетов.

AMD уже использует похожую архитектуру для своих ускорителей Radeon Instinct MI250 и MI250X, которые используются в суперкомпьютере Frontier. NVIDIA еще не заявила об использовании многочиповых модулей, но неудивительно, что компания может сделать это с помощью своих графических процессоров для центров обработки данных, ориентированных на вычисления.

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Многочиповая конструкция может не подойти к потребительским графическим процессорам NVIDIA. Блогер сообщает о чипе GB100, который сильно отличается от GB200. Более ранняя утечка из другого источника, подразумевала, что мы не увидим архитектуру Blackwell первого поколения на настольных компьютерах. Вместо этого следующие потребительские видеокарты NVIDIA предположительно будут основаны на графических процессорах семейства GB20x.

Тот же источник, как сообщил пользователь на китайскоязычных форумах Chiphell, опубликовал информацию о GeForce RTX 5090. Он сообщает, что размер этого чипа увеличен на 50% по сравнению с GeForce RTX 4090, а также что он прибавляет 52% пропускной способности памяти. Объедините это с предполагаемым увеличением емкости кэша на 78% и увеличением частоты на 15%, и очевидно это приведет к общему увеличению производительности на 70%.

GeForce RTX 4090 - это очень большой графический процессор, и если увеличить его размер на 50%, получится GPU с почти 25 000 шейдерными ядрами. Увеличение пропускной способности памяти на 52% почти наверняка потребует увеличения ширины шины памяти, но для этого необходима более высокая скорость передачи данных в память, возможно, с использованием памяти GDDR7.

Еще один недавний слух гласит, что NVIDIA рассматривает возможность использования 3-нанометрового производственного процесса Gate Allaround (GAAFET) от Samsung. GAAFET предлагают улучшенную плотность и производительность по сравнению с обычными FinFET, и такое улучшение может способствовать созданию нового мощного графического процессора. Однако большинство людей, похоже ожидают, что NVIDIA будет придерживаться техпроцесса TSMC для графических процессоров следующего поколения. Сам kopite7kimi отметил, что переход NVIDIA на Samsung вместо Blackwell "крайне маловероятен".

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Ожидается, что Blackwell GB100 и другие чипы для центров обработки данных появятся в 2024 году. Согласно дорожной карте NVIDIA, которую мы видели ранее в этом году, потребительские компоненты появятся позже в 2025 году. Это первый трехлетний перерыв, который когда-либо был у NVIDIA в архитектурах графических процессоров.